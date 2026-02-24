Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Teen cấp Ba “hô biến” chai nhựa, bao nilon cũ thành những bộ trang phục lộng lẫy

Văn Thuận (tổng hợp)

HHTO - Thời gian qua, hàng loạt cuộc thi thời trang tái chế do các trường học tổ chức đã thu hút đông đảo các bạn học sinh tham gia với những phần thi đầy sáng tạo. Những chiếc chai nhựa, tấm vải vụn, bao bì nilon cũ... được teen dụng công “phù phép” thành những bộ cánh lộng lẫy.

Tối 8/2, đông đảo học sinh trường Phổ thông Liên cấp Phenikaa - Hà Nội đã tham gia trình diễn trang phục tái chế với chủ đề From Waste to Wonders. Cuộc thi này là một trong chuỗi hoạt động thuộc khuôn khổ chương trình đêm nhạc hội Phenikaa Concert 2026 của nhà trường.

629254988-1343919104417489-8022641719625999970-n.jpg
631516826-1343917834417616-5371055383621225658-n.jpg
627961557-1343917647750968-4071893136885062277-n.jpg
633763753-1343916181084448-9169428024250036490-n.jpg
Teen Phenikaa tự tin tỏa sáng với những bộ trang phục tái chế. Ảnh: Phenikaa School.

Các phần thi không chỉ đơn thuần là một sân chơi nghệ thuật mà còn mang ý nghĩa giáo dục quan trọng góp phần nâng cao nhận thức của các bạn học sinh về việc bảo vệ môi trường học đường. Khán giả được một phen “lóa mắt” khi chiêm ngưỡng những tiết mục rực rỡ sắc màu đầy “mãn nhãn”. Teen cũng được tự tin thể hiện cá tính của mình bằng những bộ trang phục lộng lẫy được các bạn đầu tư công phu.

631151407-1343919374417462-860123235565505058-n.jpg
Teen cùng nhau tạo nên những màn trình diễn mãn nhãn. Ảnh: Phenikaa School.
632756253-1343367587805974-7719423037994030767-n.jpg
628227630-1343367384472661-7084439774202361294-n.jpg
630518241-1342237954585604-5585520912717765973-n.jpg
631710576-1342237747918958-5401077210048511202-n.jpg
Chương trình còn có sự góp mặt của nhiều khách mời nổi tiếng. Ảnh: Phenikaa School.

Teen trường THPT Thái Phiên - Đà Nẵng cũng gây ấn tượng không kém trong hội thi thời trang tái chế được diễn ra trong Lễ hội Văn hóa Dân gian vừa qua. Bằng những đôi bàn tay khéo léo, cùng tinh thần đoàn kết của tập thể, teen đã hợp sức “biến hóa” những chiếc chai nhựa, vải vụn, bao bì nilon cũ... thành những bộ trang phục đẹp để “trình làng” trong ngày hội.

z7554269383270-8965a8518a9805a284a7982d94736aed.jpg
z7554269367312-28952967238d039eaae36c4466155c53.jpg
z7554269366965-955c5db79a85b3da2f1898cce65f2ce4.jpg
625358391-1213811454200614-7830718078628765585-n.jpg
Teen Thái Phiên gây ấn tượng với những bộ cánh sặc sỡ. Ảnh: Đoàn trường THPT Thái Phiên, Đà Nẵng.
z7554269369992-8ce94cbbc365bef0a9b9b671b0dc2706.jpg
z7554269360788-73c7d8003eb030317c2fae3e4531ed61.jpg
Một số khoảnh khắc còn được "viral" trên mạng xã hội TikTok. Ảnh: THP MEDIA Team.

Thông qua các cuộc thi tái chế, teen không những phát triển toàn diện kỹ năng mà còn nhận thức được rõ hơn tầm quan trọng của việc giữ gìn môi trường học đường, thúc đẩy “lối sống xanh” với những thông điệp đầy ý nghĩa.

image-2.jpg
Văn Thuận (tổng hợp)
#teen #thời trang tái chế #viral clip #TikTok #trường học Xanh

Xem thêm

