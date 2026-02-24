Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Học đường

Google News

Ngôi trường sở hữu 3 thủ khoa toàn quốc trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia

Văn Thuận (tổng hợp)

HHTO - Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - TP. Hải Phòng lâu nay vẫn được biết đến với danh xưng “lò luyện nhân tài” khét tiếng của mảnh đất xứ Đông, đã tiếp tục ghi dấu kỷ lục khi là ngôi trường duy nhất có đến 3 thủ khoa toàn quốc trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm nay.

Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm nay, trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - TP. Hải Phòng có 98 học sinh đạt giải, bao gồm 5 giải Nhất, 32 giải Nhì, 34 giải Ba và 27 giải Khuyến Khích. Với bảng thành tích ấn tượng như vậy, ngôi trường này còn làm nên kỷ lục mới khi là trường học duy nhất sở hữu đến 3 thủ khoa toàn quốc: Bạn Trương Thị Lan Anh (môn Tiếng Anh: 16,8 điểm), bạn Bùi Đức Anh (môn Tiếng Nga: 16,99 điểm) và bạn Võ Nguyễn Ngọc Hà (môn Địa lí: 16,5 điểm).

602457815-1156611019917691-995814839859741552-n.jpg
601882207-1156610656584394-381890687700240843-n.jpg
Các teen trong đội tuyển kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia làm lễ dâng hương cầu may mắn trước ngày thi quan trọng. Ảnh: Đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Trãi.

Được thành lập vào năm 1984, ngôi trường sở hữu hàng loạt “học bá” này có tên gọi ban đầu là trường Phổ thông Năng khiếu Hải Hưng. Trải qua hơn 40 năm phát triển và thay đổi, ngôi trường đã đổi mới và trở thành một phần ký ức đáng tự hào của teen THPT chuyên Nguyễn Trãi.

z7554410936333-b10f07b7c4caa2983bd26784993e87df.jpg
Ngôi trường là niềm tự hào của các thế hệ học sinh chuyên Nguyễn Trãi. Ảnh: Internet.

Thời gian đầu mới thành lập, tuy gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn trong cơ sở vật chất, nhưng giáo viên của trường luôn tận tụy quan tâm đến việc giảng dạy cho các bạn học sinh. Chính niềm nhiệt huyết cháy bỏng với nghề đó cùng với tinh thần học tập quyết liệt của teen đã đem về cho trường những thành tích đáng nể: Hàng ngàn học sinh đạt giải Quốc gia, có học sinh còn tham gia kỳ thi quốc tế... làm nên thương hiệu “lò luyện nhân tài” khét tiếng của nhà trường.

Cho đến hiện tại, trường học đã được đầu tư đầy đủ tiện nghi để đáp ứng nhu cầu học tập cho các bạn học sinh như: có các phòng học vô cùng rộng rãi, các phòng bộ môn chuyên biệt, nhà thi đấu, thư viện điện tử… Khuôn viên nhà trường cũng vô cùng thoáng mát với diện tích lên đến 30.000 m².

Bên cạnh thành tích học tập đáng nể, hội “học bá” của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi còn vô cùng năng động trong các hoạt động ngoại khóa như hội chợ Xuân, cuộc thi văn nghệ, thể thao…

z7554443340021-1cb6a83254e422e0fdbe42ed61b488c1.jpg
z7554443337019-5adc8ad2bdc2cf1633e7f793c07b1586.jpg
z7554443327335-f9211466abce3bf9891ef4c510f02fb5.jpg
z7554443330467-513b655b38073bcabd803dbdc5d4e913.jpg
Bên cạnh học tập, teen Nguyễn Trãi còn vô cùng năng động tham gia các hoạt động ngoại khóa được nhà trường tổ chức. Ảnh: Đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Trãi.

Trường còn có các câu lạc bộ đa dạng về lĩnh vực, tạo môi trường để teen giao lưu, học hỏi, phát triển toàn diện, qua đó, các bạn cũng ghi được những dấu ấn tươi đẹp của thời thanh xuân.

z7554443308985-8dfd211ce123e105171ea42669ee7df3.jpg
z7554443306553-0a0146bfcbcc85cee55c77fbfec5fdfd.jpg
z7554443318772-e6b989cc3cab0f9b189664f1ce2888f6.jpg
z7554443321755-613622552a350feb785fb7db06d6e2d4.jpg
Các bạn học sinh cũng được phát triển toàn diện thông qua các câu lạc bộ đa dạng lĩnh vực.
image-2.jpg
Văn Thuận (tổng hợp)
#Kỳ thi chọn HSGQG #3 thủ khoa #THPT chuyên Nguyễn Trãi #teen #hội học bá

Xem thêm

Cùng chuyên mục