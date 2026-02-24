Ngôi trường sở hữu 3 thủ khoa toàn quốc trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia

HHTO - Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - TP. Hải Phòng lâu nay vẫn được biết đến với danh xưng “lò luyện nhân tài” khét tiếng của mảnh đất xứ Đông, đã tiếp tục ghi dấu kỷ lục khi là ngôi trường duy nhất có đến 3 thủ khoa toàn quốc trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm nay.

Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm nay, trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - TP. Hải Phòng có 98 học sinh đạt giải, bao gồm 5 giải Nhất, 32 giải Nhì, 34 giải Ba và 27 giải Khuyến Khích. Với bảng thành tích ấn tượng như vậy, ngôi trường này còn làm nên kỷ lục mới khi là trường học duy nhất sở hữu đến 3 thủ khoa toàn quốc: Bạn Trương Thị Lan Anh (môn Tiếng Anh: 16,8 điểm), bạn Bùi Đức Anh (môn Tiếng Nga: 16,99 điểm) và bạn Võ Nguyễn Ngọc Hà (môn Địa lí: 16,5 điểm).

Các teen trong đội tuyển kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia làm lễ dâng hương cầu may mắn trước ngày thi quan trọng. Ảnh: Đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Trãi.

Được thành lập vào năm 1984, ngôi trường sở hữu hàng loạt “học bá” này có tên gọi ban đầu là trường Phổ thông Năng khiếu Hải Hưng. Trải qua hơn 40 năm phát triển và thay đổi, ngôi trường đã đổi mới và trở thành một phần ký ức đáng tự hào của teen THPT chuyên Nguyễn Trãi.

Ngôi trường là niềm tự hào của các thế hệ học sinh chuyên Nguyễn Trãi. Ảnh: Internet.

Thời gian đầu mới thành lập, tuy gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn trong cơ sở vật chất, nhưng giáo viên của trường luôn tận tụy quan tâm đến việc giảng dạy cho các bạn học sinh. Chính niềm nhiệt huyết cháy bỏng với nghề đó cùng với tinh thần học tập quyết liệt của teen đã đem về cho trường những thành tích đáng nể: Hàng ngàn học sinh đạt giải Quốc gia, có học sinh còn tham gia kỳ thi quốc tế... làm nên thương hiệu “lò luyện nhân tài” khét tiếng của nhà trường.

Cho đến hiện tại, trường học đã được đầu tư đầy đủ tiện nghi để đáp ứng nhu cầu học tập cho các bạn học sinh như: có các phòng học vô cùng rộng rãi, các phòng bộ môn chuyên biệt, nhà thi đấu, thư viện điện tử… Khuôn viên nhà trường cũng vô cùng thoáng mát với diện tích lên đến 30.000 m².

Bên cạnh thành tích học tập đáng nể, hội “học bá” của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi còn vô cùng năng động trong các hoạt động ngoại khóa như hội chợ Xuân, cuộc thi văn nghệ, thể thao…

Bên cạnh học tập, teen Nguyễn Trãi còn vô cùng năng động tham gia các hoạt động ngoại khóa được nhà trường tổ chức. Ảnh: Đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Trãi.

Trường còn có các câu lạc bộ đa dạng về lĩnh vực, tạo môi trường để teen giao lưu, học hỏi, phát triển toàn diện, qua đó, các bạn cũng ghi được những dấu ấn tươi đẹp của thời thanh xuân.