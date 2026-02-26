Người phụ nữ ở TP.HCM ra đi mãi mãi sau khi thực hiện truyền trắng da tại nhà

HHTO - Một phụ nữ 34 tuổi tại TP.HCM đã tử vong sau khi thực hiện truyền trắng da tại nhà. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro nghiêm trọng từ các dịch vụ làm đẹp xâm lấn, không được cấp phép, đang âm thầm lan rộng.

Diễn biến vụ việc

Theo thông tin ban đầu, tối 23/2, chị Đ.N.H.P. (sinh năm 1992) được một điều dưỡng bên ngoài đến căn hộ tại phường Cát Lái (TP.HCM) để thực hiện truyền trắng da. Trước đó, nạn nhân đã tự mua 3 lọ Glutathione - một hoạt chất thường được quảng cáo có tác dụng làm trắng da và nhờ người này truyền trực tiếp qua đường tĩnh mạch tại nhà.

Sau khoảng hơn 1 giờ truyền dịch, chị P. xuất hiện các biểu hiện bất thường như lạnh run, khó thở. Người thực hiện truyền đã tiêm adrenalin để xử lí phản ứng, tuy nhiên tình trạng của nạn nhân không cải thiện mà diễn tiến nặng hơn, rơi vào ngưng tim, ngưng thở.

Gia đình nhanh chóng đưa chị P. đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh để cấp cứu, song nạn nhân được xác định đã tử vong trước khi vào viện.

Nhận định ban đầu của ngành y tế

Báo cáo từ bệnh viện cho thấy đây là trường hợp tử vong ngoại viện, nghi ngờ nguyên nhân do sốc phản vệ sau khi truyền thuốc. Sở Y tế TP.HCM đã tiếp nhận thông tin và phối hợp với cơ quan công an để điều tra, làm rõ nguyên nhân cũng như trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh danh tính, trình độ chuyên môn của người thực hiện truyền dịch, nguồn gốc các loại thuốc được sử dụng và tính pháp lý của hoạt động này.

(Ảnh minh họa từ Internet)

“Truyền trắng da” - trào lưu tiềm ẩn nguy hiểm

Theo các chuyên gia, “truyền trắng da” thường sử dụng glutathione, vitamin C liều cao hoặc các hỗn hợp không rõ thành phần, được đưa trực tiếp vào cơ thể qua đường tĩnh mạch. Đây không phải phương pháp làm đẹp được Bộ Y tế cấp phép, không có chỉ định y khoa rõ ràng và tiềm ẩn nguy cơ sốc phản vệ, rối loạn tim mạch, suy đa cơ quan, thậm chí tử vong.

Đặc biệt, việc truyền dịch tại nhà, không có đầy đủ phương tiện cấp cứu và không được bác sĩ chuyên khoa theo dõi, khiến người gặp biến chứng nặng gần như không có cơ hội xử trí kịp thời.

Ngành y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện các thủ thuật tiêm, truyền làm đẹp tại nhà hoặc tại các cơ sở không được cấp phép. Mọi hình thức đưa thuốc trực tiếp vào cơ thể đều phải được chỉ định, thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện và do bác sĩ có chuyên môn đảm trách.

Vụ việc cô gái trẻ tử vong sau truyền trắng da tại nhà là lời cảnh tỉnh đắt giá về cái giá phải trả cho những dịch vụ làm đẹp “nhanh - rẻ - kín đáo” nhưng đầy rủi ro, có thể đánh đổi bằng chính tính mạng con người.