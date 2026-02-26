Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Không mua được vàng ngày vía Thần Tài thì nên làm gì để “xin vía” may mắn?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Nếu không đủ điều kiện hoặc không muốn mua vàng đúng vào ngày vía Thần Tài thì vẫn có nhiều cách khác theo quan niệm dân gian và mang tính biểu tượng để “cầu may mắn, giữ tài lộc”. Đặc biệt, những cách này đều đơn giản, dễ làm.

Vào ngày vía Thần Tài - là mùng 10 tháng Giêng Âm lịch, nhiều người dân ở nước ta thích mua vàng (có thể chỉ mua lượng ít) để mong một năm may mắn, tài lộc, công việc hanh thông. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ điều kiện tài chính hoặc thời gian để mua vàng đúng ngày này. Vậy nếu không mua được vàng vào ngày Thần Tài thì liệu có “mất vía” may mắn?

Theo quan niệm dân gian, Thần Tài là vị thần gắn với tiền bạc, kinh doanh và sự sung túc. Việc mua vàng chỉ là thói quen của một số người, phần để có tâm lý tích cực, phần để tượng trưng cho việc tích lũy của cải đầu năm. Tức là không có điều mặc định nào là cứ mua vàng vào ngày Thần Tài thì “có lộc”, còn không mua thì ngược lại.

Mà thực tế, trong niềm tin từ ngày xưa, có những hành động nhỏ cũng được xem là cách “giữ lộc”.

gold.jpg
Nhiều người thích mua vàng vào ngày vía Thần Tài để "lấy vía" may mắn, tài lộc. Ảnh minh họa: TPO.

Chẳng hạn, một số người lớn tuổi tin rằng việc khâu lại một chiếc cúc áo bị lỏng trong ngày vía Thần Tài là tượng trưng cho việc “khâu” lại tài lộc, tránh để của cải thất thoát. Có những người thì nhắc con cháu đổ đầy thùng gạo, hũ muối trong bếp, coi đó là dấu hiệu của sự sung túc, nên việc này cũng được coi là hành động “lấy may”. Những việc này đơn giản, không đòi hỏi nhiều công sức và tiền bạc nhưng đều mang ý nghĩa tích cực, hướng tới cuộc sống no ấm nhờ chính sự chăm lo của con người.

Ngoài ra, cũng có niềm tin rằng không nhất thiết phải mua vàng mà có thể mua một món đồ (trang sức nhỏ, túi…), coi như “lì xì” cho bản thân để có một năm may mắn. Hoặc cũng có thể gửi một khoản tiền tiết kiệm trong khả năng cho phép, như vậy cũng được coi là cách tích lũy đầu năm, “gây dựng tài lộc”.

bank.jpg
Để dành một khoản tiền nhỏ hoặc lên kế hoạch chi tiêu vào ngày vía Thần Tài cũng là những hành động có ý nghĩa tượng trưng tích cực. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Tóm lại, có thể hiểu đơn giản ngày vía Thần Tài là thời điểm mà con người ước mong về sự sung túc, may mắn; việc mua vàng chỉ có tính tượng trưng, coi như một động lực đầu năm. Còn để có sự vững chắc về tài chính, điều quan trọng vẫn là sự chủ động, biết quản lý chi tiêu và tích lũy của mỗi người.

ft1475.jpg
Thục Hân
#ngày vía thần tài #ngày vía thần tài nên làm gì để thu hút tài lộc #ngày vía thần tài nên làm gì cho may mắn #ngày vía thần tài có nhất thiết phải mua vàng #không mua được vàng #nên làm gì vào ngày vía thần tài #ngày thần tài 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục