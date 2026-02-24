Vì sao mùng 9 Tết gọi là “ngày vía Trời”? Nên làm gì để nhẹ nhõm, hanh thông?

HHTO - Ngày mùng 9 tháng Giêng Âm lịch được gọi là ngày “vía Trời” hoặc “vía Ngọc Hoàng”. Ngày này có ý nghĩa thế nào, trong ngày nên và không nên làm gì để cả năm hanh thông, tâm trạng nhẹ nhõm?

Theo quan niệm dân gian, trong 15 ngày đầu tiên của năm mới Âm lịch, mỗi ngày đều có ý nghĩa riêng. Mùng 9 tháng Giêng được gọi là “ngày vía Trời”, hay “ngày vía Ngọc Hoàng”.

Người dân từ xưa tin rằng đây là ngày để hướng lên Trời, bày tỏ lòng biết ơn đối với Ngọc Hoàng Thượng Đế, vị cai quản Thiên đình. Có một số vùng ở Trung Quốc, Malaysia, Singapore thì có truyền thuyết rằng ngày xưa Ngọc Hoàng đã cứu tổ tiên của con người khỏi nguy hiểm, nên người dân gọi ngày mùng 9 tháng Giêng Âm lịch là “ngày sinh của Ngọc Hoàng”.

Nhiều vùng ở châu Á tổ chức lễ mừng rất nhộn nhịp vào ngày mùng 9 tháng Giêng Âm lịch. Ảnh minh họa: Pexels/ Says.

Nhưng tại sao lại là ngày mùng 9?

Có một số cách giải thích khác nhau, như số 9 tượng trưng cho “9 phương trời”; hoặc số 9 là số lớn nhất trong các số tự nhiên có một chữ số, thể hiện sự toàn vẹn; hoặc số 9 trong tiếng Hán là “cửu”, tượng trưng cho sự vĩnh cửu, bền vững.

Theo phong tục từ xưa, ngày mùng 9 là ngày để cầu mong những điều lớn lao, vượt ra ngoài gia đình và cá nhân, như cầu mưa thuận gió hòa, đất nước hòa bình, nhân dân ấm no.

Để phù hợp với tinh thần trên thì người xưa cũng cho rằng trong ngày mùng 9, mỗi người nên thể hiện lòng biết ơn với cuộc sống nói chung bằng cách viết ra những điều tốt đẹp, nói những lời dễ nghe, giúp đỡ người khác, ưu tiên mặc trang phục có màu sáng hoặc rực rỡ (vàng, đỏ, xanh da trời); nên tránh cãi vã, nói lời tiêu cực, lãng phí thức ăn. Như vậy thì cả năm sẽ có tâm trạng nhẹ nhàng, công việc hanh thông.

Từ xưa, trong ngày mùng 9 tháng Giêng, người dân thường cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Ảnh minh họa: TPO.

Trong đời sống hiện đại, dù mỗi người có niềm tin khác nhau, nhưng có thể hiểu tinh thần chính của ngày mùng 9 tháng Giêng là lòng biết ơn, tinh thần tích cực và hành động tử tế.

Mà nói cho cùng, những điều đó thực sự đều là nền tảng tốt cho cả năm phía trước.