Ngày mai Hà Nội có thể mưa rào, có giảm nhiệt không và bao giờ hết nồm ẩm?

HHTO - Không chỉ rất nồm ẩm, ngày mai dự báo ở Hà Nội có thể có mưa rào rải rác, cần đề phòng nguy cơ có dông. Khi có mưa như vậy thì nhiệt độ ở Hà Nội có giảm không, và liệu đã sắp hết nồm chưa?

Ở Hà Nội đang rất nồm, trời ẩm đến mức buổi sáng có sương mù và cả mưa bụi, và ẩm kéo dài cả ngày chứ không chỉ vào sáng và tối nữa. Đây là kiểu thời tiết thường thấy ở thời điểm này trong năm, mà nếu nói về các tiết khí như ngày xưa thì bây giờ đang là tiết Vũ Thủy, chính là khoảng thời gian nhiều mưa ẩm.

Nhiệt độ ở Hà Nội cũng khá cao, nhiệt độ cảm nhận chiều nay, 24/2, là khoảng 26oC nên ai cũng cảm thấy rất bí bức, thậm chí nhiều người đã kêu nhức đầu, mệt mỏi trong tiết trời oi ẩm này.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 24/2. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Và ngày mai lại còn hơn hôm nay: Ẩm hơn và mưa nhiều hơn.

Theo các mô hình dự báo hiện tại, trong ngày mai, 25/2, ở Hà Nội có mưa rải rác, chủ yếu là mưa nhỏ nhưng có lúc có thể mưa rào, thậm chí có nguy cơ xảy ra dông (dù khả năng không cao). Vì vậy, người dân ra ngoài nên mang đồ che mưa, nếu thấy có mưa to hay dông thì nên trú ngay. Mưa có thể kéo dài sang ngày 26/2 nhưng nếu có thì mưa sẽ giảm về lượng và thu hẹp về phạm vi.

Đây là dự báo mưa (những vùng màu xanh da trời) ở một số khu vực tại miền Bắc vào trưa mai, 25/2. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Dự báo ngày mai ở Hà Nội mưa như vậy nhưng sự thay đổi nhiệt độ lại không đáng kể, nhiệt độ cảm nhận buổi chiều vẫn khoảng 25oC, nên áo khoác chống nước thì có thể cần nhưng áo ấm hơn thì có lẽ không cần.

Sau ngày mai thì các buổi chiều ở Hà Nội có thể giảm ẩm một chút, còn sáng và tối vẫn nồm ẩm. Dự báo ít nhất phải sau vài ngày đầu tháng 3 thì nồm ẩm mới đỡ.