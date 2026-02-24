Ngoài lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, năm 2026 vẫn còn dịp có thể tạo kỳ nghỉ 9 ngày

HHTO - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, nhiều người đã tính đến kỳ nghỉ dài dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4 - 1/5 để tiện lên các kế hoạch cho gia đình. Nhưng ngoài dịp lễ Giỗ Tổ, trong năm nay người lao động vẫn có thể tạo kỳ nghỉ dài 9 ngày nữa nếu chủ động sắp xếp.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã qua và người dân đã quay lại với nhịp làm việc, học tập. Tuy nhiên, có một điều quen thuộc sau mỗi kỳ nghỉ là nhiều người đều muốn biết trong năm còn dịp nào có thể nghỉ dài để lên các kế hoạch cho bản thân và gia đình.

Trước hết, có lẽ ai cũng đã đọc thông tin rằng dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 có thể được nối dài thành kỳ nghỉ 9 ngày nếu người lao động xin nghỉ phép ngày 28 - 29/4, trong điều kiện công việc cho phép.

Nhưng chưa hết, theo phương án đã được công bố trên Báo Điện tử Chính phủ, dịp Quốc khánh 2/9/2026, người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục, từ 29/8 đến hết 2/9 (từ thứ Bảy đến hết thứ Tư). Trong đó có 2 ngày cuối tuần, 2 ngày nghỉ lễ và một ngày 31/8 được nghỉ do hoán đổi ngày làm việc sang 22/8. Nếu người lao động xin nghỉ phép 2 ngày (3 - 4/9) là lại tạo thành kỳ nghỉ 9 ngày (từ 29/8 đến hết 6/9), lại giống kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Lịch tháng 8 - 9/2026.

Việc xin nghỉ phép cần dựa vào điều kiện làm việc cụ thể của từng cơ quan, doanh nghiệp. Do đó, nếu có dự định xin nghỉ phép để có kỳ nghỉ dài trong năm, người lao động nên xin phép sớm và sắp xếp để đảm bảo không ảnh hưởng đến công việc.

Năm nay còn có một ngày nghỉ lễ mới là Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, rơi vào thứ Ba. Trong dịp này, nếu Nhà nước cho phép hoán đổi lịch làm việc để nghỉ thứ Hai (23/11) và làm bù vào một ngày khác thì người lao động sẽ lại có kỳ nghỉ dài 4 ngày, bao gồm 2 ngày cuối tuần. Còn nếu không có quy định hoán đổi thì người lao động cũng có thể tính toán phương án xin nghỉ phép cho phù hợp với kế hoạch của mình.

Năm nay có ngày nghỉ lễ mới là ngày 24/11.

Sau Tết hằng năm, cảm giác muốn biết các kỳ nghỉ trong năm là điều dễ hiểu để mỗi người có thể chủ động cân bằng giữa công việc và thời gian cho bản thân, gia đình. Tuy nhiên, trước mắt là thời gian để tập trung làm việc và học tập, vì nói cho cùng, có sự nỗ lực làm việc, học tập thì các kỳ nghỉ mới có ý nghĩa.