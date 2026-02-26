Hà Nội còn nồm ẩm đến bao giờ, liệu năm nay sẽ có rét nàng Bân hay không?

HHTO - Ở Hà Nội mấy ngày nay rất ẩm, nhiều lúc còn mưa. Trạng thái nồm ẩm này bao giờ mới đỡ, và với việc nhiệt độ hiện tại cao hơn trung bình cùng thời điểm nhiều năm thì liệu năm nay có rét nàng Bân nữa không hay sắp tới sẽ chuyển sang mùa Hè luôn?

Hà Nội đang có thời tiết đúng kiểu mùa Xuân: Trời nồm, trong nhà thì ẩm cả ngày, ngoài trời thì nhiều lúc có mưa. Nhiều người cảm thấy thời tiết này không ra nóng không ra lạnh, không dễ chịu dù nhiệt độ rất… vừa phải: Chiều nay, 26/2, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội là khoảng 25 - 26oC, nếu mà khô ráo thì đã có thể gọi là mát mẻ rồi.

Dù sao, chiều nay ở Hà Nội có thể giảm hoặc tạnh hẳn mưa. Từ mai, 27/2, trời bắt đầu có nắng và nhờ đó đỡ hẳn nồm vào buổi trưa và chiều, người dân có thể tranh thủ giặt giũ, phơi phóng. Nhưng gọi là hết hẳn nồm thì chưa, vì sáng sớm và tối vẫn rất ẩm.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 26/2. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Có nắng lên là nhiệt độ sẽ tăng, cuối tuần này dự báo nhiệt độ ở Hà Nội vượt 30oC. Thậm chí nhiệt độ cảm nhận cao nhất vào trưa và chiều ngày Chủ Nhật, 1/3, dự báo lên tới 34 - 35oC, thật sự là sẽ nóng như mùa Hè.

Phải đến khi không khí lạnh về (dù nhẹ), dự báo vào khoảng ngày 3/3, Hà Nội mới tạm hết nồm ẩm.

Với việc gần đây có rất ít đợt không khí lạnh, nếu có cũng chỉ nhẹ và ngắn, vài ngày sắp tới lại có nhiệt độ cao như đề cập ở trên, thì liệu năm nay có rét nàng Bân nữa không?

Theo cách gọi dân gian thì rét nàng Bân là đợt rét muộn ở miền Bắc vào khoảng tháng 3 Âm lịch. Mà năm nay phải đến giữa tháng 4 Dương lịch thì tháng 3 Âm lịch mới bắt đầu, nên hiện tại chưa thể biết là có đợt rét nào vào cuối tháng 4 Dương lịch hay không.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 27/2: Có thể thấy nhiệt độ Hà Nội tăng đáng kể. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Nhưng nếu coi rét nàng Bân đơn giản là đợt rét muộn trong thời điểm trời đang ấm dần lên thì câu trả lời sẽ là có. Dự báo trong tháng 3 (Dương lịch) sẽ có vài đợt không khí lạnh nữa về miền Bắc, tuy nhiên theo các mô hình dự báo hiện tại thì các đợt không khí lạnh vẫn sẽ nhẹ và ngắn, không đến mức rét đậm, rét buốt gì cả.