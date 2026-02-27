Bí thư Hà Nội nêu 5 điểm nghẽn khiến nhiều người 'e ngại' Thủ đô

TPO - Trao đổi với cử tri, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, thành phố đã xác định 5 điểm nghẽn cản trở sự phát triển khiến nhiều người rất ngại khi đến hợp tác và làm việc ở Thủ đô.

Chiều 27/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, thuộc Đơn vị bầu cử số 10.

Các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 ở Đơn vị bầu cử số 10, TP Hà Nội, gồm: bà Âu Thị Thúy Hà – Phó trưởng Ban Đầu tư – mua sắm, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; ông Nguyễn Đức Huấn – Công chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội; ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; bà Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Đại tá Lê Nhật Thành – Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa Bộ Công an, là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng dân tộc của Quốc hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra việc niêm yết danh sách ứng cử viên và danh sách cử tri tại phường Việt Hưng. Ảnh: Như Ý.



Kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các đường vành đai, cầu vượt sông Hồng

Hội nghị được tổ chức tại trụ sở UBND phường Việt Hưng, truyền trực tiếp đến các xã, phường thuộc Đơn vị bầu cử số 10, gồm các phường: Long Biên, Bồ Đề, Phúc Lợi và các xã: Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt; chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trình bày chương trình hành động, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, ông cam kết tham gia đầy đủ, trách nhiệm và chất lượng vào các hoạt động của Quốc hội; đóng góp ý kiến chất lượng đối với các dự án luật, nghị quyết và các quyết sách lớn của Quốc hội…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trình bày chương trình hành động với cử tri. Ảnh: Như Ý.



Ông Nguyễn Duy Ngọc cũng nhấn mạnh, với trách nhiệm là Bí thư Thành ủy Hà Nội, nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, sẽ kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các đường vành đai, cầu vượt sông Hồng, phát triển hệ thống giao thông công cộng đa phương thức đồng bộ. Đề xuất các giải pháp căn cơ đối với năm điểm nghẽn, nhất là về kiểm soát ô nhiễm không khí, xử lý rác thải, cải tạo sông hồ, tăng diện tích không gian xanh. Quan tâm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở đa mục tiêu, trường học, bệnh viện, dịch vụ công chất lượng cao để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.

Trong chương trình hành động của mình, ông Nguyễn Duy Ngọc cũng nêu rõ, sẽ luôn quán triệt quan điểm “Dân là gốc”, con người là trung tâm của sự phát triển. Bản thân ông sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, thực hành chuẩn mực đạo đức cách mạng của người đảng viên, người đại biểu của nhân dân, người đứng đầu đảng bộ thành phố; không ngừng tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, gắn bó sâu sát và thường xuyên với Thủ đô, cử tri Đơn vị bầu cử số 10.

Trong chương trình hành động, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nêu rõ, nếu được cử tri tín nhiệm, sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đại biểu Quốc hội; tham dự đầy đủ các kỳ họp, tiếp xúc cử tri, tích cực tham gia thảo luận quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước sát với thực tiễn, có tầm nhìn chiến lược và tính khả thi cao.

Bà Lâm Thị Phương Thanh cho biết, sẽ tập trung nghiên cứu để có đóng góp hiệu quả vào quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ. Thực hiện chức năng giám sát của Quốc hội trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Chủ động đề xuất và tham gia hoàn thiện thể chế, thi hành các cơ chế chính sách mang tính đột phá để văn hóa thực sự là trụ cột, là hệ điều tiết, là động lực phát triển nhanh bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới.

Các ứng cử viên trình bày chương trình hành động với cử tri. Ảnh: Như Ý.



Trình bày chương trình hành động, các ứng cử viên: Âu Thị Thúy Hà; Nguyễn Đức Huấn; Lê Nhật Thành cũng cam kết sẽ tham gia đầy đủ, trách nhiệm và chất lượng vào các hoạt động của Quốc hội, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, gắn bó với cử tri và nhân dân...



Lộ trình giải quyết ô nhiễm và ngập úng

Tại hội nghị, các cử tri cũng trao đổi, đặt các câu hỏi với các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Trao đổi với cử tri liên quan vấn đề ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường… Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, thành phố đã xác định 5 điểm nghẽn cản trở sự phát triển của Thủ đô. “Đây là 5 điểm nghẽn khiến nhiều người rất ngại khi đến hợp tác và làm việc ở Thủ đô”, ông Ngọc nói.

Bí thư Hà Nội cho biết, Hà Nội đã phân công các cơ quan thường trực xử lý từng điểm nghẽn này. Về úng ngập đã giao Sở Xây dựng; về ô nhiễm môi trường, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường; vấn đề an toàn thực phẩm, giao Sở Y tế; về trật tự đô thị, môi trường, công tác giao thông, giao Công an thành phố. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn được giao chỉ đạo trực tiếp, toàn diện 5 vấn đề này, và lãnh đạo thành phố sẽ giao ban hằng tuần để nghe báo cáo kết quả. Theo Bí thư Hà Nội, trong vấn đề này, đảm bảo phân cấp rất rõ ràng, việc nào của cấp xã, việc nào của cấp thành phố và việc nào phải phối hợp với Trung ương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Như Ý.



Ông Ngọc cũng nhấn mạnh nguyên tắc, là không để tình hình phức tạp hơn, phải hướng tới xử lý trong chiến lược lâu dài, tầm nhìn quy hoạch 100 năm; đồng thời, đều phải hướng tới ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số để hiện đại, đồng bộ và không lãng phí.

Trao đổi thêm về nguyên nhân gây ô nhiễm không khí, ông Nguyễn Duy Ngọc cho biết, có các nguyên nhân từ các hoạt động, sinh hoạt của thành phố, như việc đốt rơm rạ, khí thải của các cơ sở sản xuất, khí thải từ các phương tiện giao thông, ô nhiễm từ rác thải; nguyên nhân từ ô nhiễm các địa phương lân cận ảnh hưởng đến Hà Nội; nguyên nhân do thời tiết.

Từ việc xác định nguyên nhân như vậy, Bí thư Hà Nội cho biết, đã có lộ trình để giải quyết. Ví dụ, với các cơ sở nghiền đá, trộn bê tông, các trường hợp đốt rơm, rạ, thành phố đã có chính sách, yêu cầu dừng. Hà Nội cũng đã làm việc với các địa phương xung quanh, để thống nhất lộ trình di dời các nhà máy, đảm bảo xa trong bán kính 100km…

Đối với tình trạng úng ngập, theo ông Nguyễn Duy Ngọc, Hà Nội đã khai thác không gian ngầm để đáp ứng đa mục tiêu; xử lý 10 công trình khẩn cấp, trong đó có việc đào 7 hồ và cải tạo các trạm bơm liên thông, hệ thống đường ống để xử lý.

Nói thêm về kết quả một số công việc, Bí thư Hà Nội cho biết: Từ trước Tết đến bây giờ, kể cả Việt kiều về dự chương trình Xuân Quê hương cũng cảm nhận, thích thú khi vỉa hè Hà Nội gọn hơn, sạch hơn. Tết vừa rồi, cả 292 công viên, vườn hoa của Hà Nội đều đã được dọn gọn gàng để người dân sử dụng. Ông Ngọc nhấn mạnh, sẽ tiếp tục kiên trì thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.