Tuổi trẻ An Giang khởi động Tháng Thanh niên 2026: Huy động hơn 700 triệu đồng vì cộng đồng

TPO - Ngày 27/2, tại xã Kiên Lương, Tỉnh Đoàn An Giang tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026, phát động nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện gắn với chuyển đổi số, an sinh xã hội. Dịp này, tuổi trẻ tỉnh An Giang huy động hơn 730 triệu đồng thực hiện các công trình, phần việc vì cộng đồng.

Tại lễ khởi động, anh Phan Duy Bằng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang nhấn mạnh, năm 2026, An Giang bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều kỳ vọng lớn. Điều này đòi hỏi lực lượng đoàn viên, thanh niên phải phát huy tinh thần xung kích, đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm.

z7569957330990-424f4e120695155c7718014e8f4ef268.jpg
Sau lễ khởi động, các đại biểu thực hiện nghi thức ra quân triển khai các công trình thanh niên.

Theo anh Bằng, Tháng Thanh niên năm nay diễn ra trong bối cảnh có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, như bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp, và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII. Đây được xác định là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ đầu năm.

Theo lãnh đạo Tỉnh Đoàn An Giang, các cấp bộ Đoàn cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống của Đảng, của Đoàn và các sự kiện trọng đại của đất nước; tổ chức nhiều hoạt động gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc gắn với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên.

Bên cạnh đó, theo anh Bằng, thanh niên được kêu gọi phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong thực hiện các công trình, phần việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong đời sống, công việc; triển khai các tổ “Công nghệ số cộng đồng” tại cơ quan, doanh nghiệp và khu dân cư. Các chương trình đồng hành với thanh niên, hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo thế mạnh địa phương cũng được chú trọng. Qua đó tạo môi trường để thanh niên phát huy năng lực, đóng góp cho sự phát triển chung.

z7569957331006-a6f009ec6a2af2a2d51edd647e5fb713-6124.jpg
Nhiều phần quà được trao đến các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Kiên Lương.

Anh Phan Duy Bằng nhấn mạnh, các hoạt động Tháng Thanh niên cần được triển khai theo hướng thiết thực, hiệu quả, bền vững, bám sát nhu cầu thực tiễn, tránh dàn trải, hình thức. Mỗi công trình, phần việc phải có địa chỉ cụ thể, mang lại giá trị rõ ràng cho cộng đồng và có khả năng duy trì lâu dài.

Dịp này, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang đã vận động các doanh nghiệp, đơn vị đồng hành và mạnh thường quân hỗ trợ nguồn lực với tổng giá trị hơn 730 triệu đồng, nhằm thực hiện các công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trong Tháng Thanh niên năm 2026.

Nhật Huy
