6 đội hình thanh niên tình nguyện xuất quân Tháng Thanh niên ở Đà Nẵng

TPO - Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tháng Thanh niên năm 2026, tuổi trẻ Thanh Khê và tuổi trẻ Công an TP. Đà Nẵng đồng loạt xuất quân 6 đội hình thanh niên tình nguyện, triển khai 8 nhóm nhiệm vụ trọng điểm với nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực.

Ngày 27/2, Đoàn phường Thanh Khê phối hợp với Ban Thanh niên Công an TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên và hưởng ứng phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2026.

6 đội hình thanh niên tình nguyện của Tuổi trẻ Thanh Khê và Tuổi trẻ Công an TP. Đà Nẵng xuất quân Tháng Thanh niên.

Được biết, trong Tháng Thanh niên năm nay, tuổi trẻ Thanh Khê và tuổi trẻ Công an TP. Đà Nẵng sẽ thực hiện 8 nhóm mục tiêu, nhiệm vụ trọng điểm, trong đó, tập trung vào chuyển đổi số, ứng dụng khoa học – công nghệ, hỗ trợ người dân trong giải quyết thủ tục hành chính; triển khai các công trình, phần việc thanh niên thiết thực gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng đô thị văn minh; đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế…

Trong khuôn khổ chương trình, 6 đội hình thanh niên tình nguyện chính thức ra mắt và nhận cờ xuất quân, gồm: Đội hình xung kích đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đội hình xung kích bảo vệ môi trường, văn minh đô thị; đội hình xung kích đảm bảo an sinh xã hội; đội hình xung kích chuyển đổi số; đội hình xung kích hỗ trợ người yếu thế và đội hình thanh niên tuyên truyền pháp luật văn hóa, lịch sử.

Trao tặng các công trình, phần việc thanh niên.

Theo anh Mai Hồng Anh - Bí thư Đoàn phường Thanh Khê, đây sẽ là đợt hoạt động cao điểm mang tính “hành động cao” với nhiều điểm mới, nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

“Mỗi công trình, mỗi phần việc không chỉ là kết quả cụ thể của phong trào, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần xung kích, dấn thân, “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” của tuổi trẻ 2 đơn vị”, anh Hồng Anh nói.

Phát động hưởng ứng Tết trồng cây – Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2026, Thiếu tá Bùi Anh Đức, Trưởng Ban Thanh niên Công an TP. Đà Nẵng, kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia bằng những hành động cụ thể; cụ thể hóa phong trào với phương châm “Mỗi đơn vị một công trình cây xanh – Mỗi đoàn viên trồng và chăm sóc ít nhất một cây xanh”; đồng thời chú trọng công tác chăm sóc, bảo vệ sau trồng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

Trồng dừa tại khu vực bờ biển Đà Nẵng.

Diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông trên các tuyến đường.

Dịp này, BTC đã trao bảng tượng trưng 5 công trình an sinh xã hội và cộng đồng, gồm: công trình “Hỗ trợ người yếu thế”; “Tuyên truyền phòng chống tội phạm trong học sinh”; “Sửa chữa nhà cho hộ gia đình khó khăn”; “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội”; “Tuyến đường Thanh niên tự quản Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ 2 đơn vị cũng sẽ triển khai 5 công trình “Nước ấm vùng cao” trị giá 75 triệu đồng và công trình “Đồng hành cùng em đến trường” trao tặng 10 xe đạp cho học sinh vượt khó học tốt trị giá 18,5 triệu đồng.

Phòng Hậu cần - Công an TP. Đà Nẵng đã trao tặng 500 cây ăn quả để triển khai trồng và chăm sóc tại các cơ sở Đoàn trong thời gian tới. Ngay sau lễ phát động, lực lượng đoàn viên thanh niên đã triển khai trồng dừa tại công viên biển Hà Khê (phường Thanh Khê) và ra quân dọn vệ sinh môi trường biển, diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông trên các tuyến đường.