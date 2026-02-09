Theo dấu chân Người

TP - Trong “Hành trình đỏ” theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh nơi đất khách, tôi chợt nhận ra mỗi không gian Người từng đi qua không chỉ lưu giữ ký ức cách mạng, mà còn khởi thức âm thầm về niềm tin, về trách nhiệm tiếp nối, và con đường lý tưởng cần được viết tiếp bằng tinh thần kiên định, trí tuệ của người trẻ hôm nay.

Từ dấu chân Người…

Là một trong những đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên năm 2025” tại Trung Quốc, do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc tổ chức, tôi may mắn có dịp được thăm ngôi nhà cũ - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ở, tọa lạc tại đường Nam Hoa Sơn, thuộc quận Ngũ Hoa, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đoàn thanh niên Việt Nam tham quan tại một công ty công nghệ của Trung Quốc

Hôm ấy, trong tiết trời se lạnh pha chút lạ lẫm ở nơi xứ người. Thế nhưng, một cảm giác ấm áp, gần gũi bất chợt đến trong tôi khi được nhìn thấy hình ảnh của Bác, nhất là bộ trang phục giản dị với chiếc mũ cối “thương hiệu” của Người được trưng bày. Dẫu chỉ là hiện vật nhưng nó khiến tôi cay cay sống mũi bởi như hiển hiện trước mắt là hình ảnh vị Cha già dân tộc giản dị, hiền minh mà những người trẻ như chúng tôi thường được nghe kể.

Từ những dấu chân của Người nơi đất khách, hành trình khởi thức ấy giúp tôi hiểu rằng, đi tiếp con đường của thế hệ đi trước không phải là lặp lại quá khứ, mà là tiếp tục thắp sáng những giá trị cốt lõi bằng hành động và trách nhiệm của hôm nay.

Ở một trong những chứng tích lịch sử quan trọng ghi dấu quãng thời gian Người hoạt động cách mạng ở nước ngoài trước Cách mạng tháng Tám, nơi đây được phục dựng gần với nguyên trạng. Có nhiều hiện vật và tư liệu quý, giúp tái hiện đời sống và môi trường hoạt động cách mạng của Bác trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 10 năm 1940. Đặc biệt ở đó có dấu tích Người gặp gỡ các nhà cách mạng trong nước là Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp ở Côn Minh, để bàn về những việc trọng đại của cách mạng Việt Nam.

Căn phòng ngủ của Người hiện lên nhỏ gọn, tĩnh lặng đến mức khiến mọi người chậm lại trong từng nhịp thở. Chiếc giường gỗ đơn sơ kê sát tường, tấm chăn mỏng đã ngả màu thời gian, bên cạnh là chiếc bàn nhỏ vừa đủ đặt ngọn đèn dầu từng thắp lên ánh sáng cho Người qua bao đêm dài suy tư về vận mệnh dân tộc.

Đứng trong căn phòng ấy, tôi không khỏi tự hỏi, giữa muôn vàn gian khó nơi đất khách, điều gì đã giúp Người giữ vững niềm tin, sự tỉnh táo và lòng kiên định? Có lẽ, chính từ lối sống giản dị đến nghiêm cẩn ấy, một nền tảng tinh thần vững chắc đã được bồi đắp?... Và tôi hiểu rằng, lý tưởng không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều to tát, mà khởi sinh từ cách sống, biết dành tâm lực cho những giá trị chung, những bước đi vững chắc, bền bỉ như chính những dấu chân Người từng in lại.

Đặc biệt, khi tham quan hồ Nam Hồ, thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, ngồi trên chiếc “thuyền đỏ”, thuyết minh viên đã nhắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh đầu tiên rồi mới chia sẻ cho du khách Việt Nam về “tinh thần thuyền đỏ” của Trung Quốc, với 3 nội hàm là tinh thần sáng tạo tiên phong khai thiên lập địa; tinh thần phấn đấu, kiên định với lý tưởng; tinh thần cống hiến với tôn chỉ phục vụ nhân dân.

Bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ngôi nhà nơi Bác Hồ từng ở, tọa lạc tại số 89 - 91, đường Nam Hoa Sơn, thuộc quận Ngũ Hoa, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra một sự giao thoa rất tự nhiên giữa hai dòng chảy lý tưởng. Việc thuyết minh viên nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi nói về “tinh thần thuyền đỏ” không chỉ là một chi tiết mang tính nghi lễ, mà là một sự thừa nhận sâu sắc về những điểm gặp gỡ trong hành trình cách mạng của hai dân tộc.

“Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên năm 2025” là hoạt động đối ngoại thanh niên có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Chương trình được triển khai với sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, thể hiện niềm tin và kỳ vọng lớn lao dành cho thế hệ trẻ - những người sẽ tiếp nối sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

… Ðến hành trình tiếp nối

Những bước chân của Người năm xưa, như được tiếp nối, lan tỏa và bồi đắp qua thời gian, để rồi trong mùa Xuân của thời đại mới, trở thành mạch ngầm vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung qua những bước đi mới của thế hệ trẻ hai nước, vì sự hợp tác, phát triển và hòa bình.

Trong “Hành trình đỏ” lần này có anh Lò Văn Long - Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Điện Biên, người mang đến những câu chuyện về điệu múa, câu hát và kho tàng tri thức bản địa của cộng đồng các dân tộc Tây Bắc. Từ chính căn cốt văn hóa ấy, anh đại diện cho thanh niên Việt Nam đề xuất những hướng hợp tác mới với thanh niên Trung Quốc trong góc nhìn “Từ lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, thanh niên Việt - Trung vun đắp tình hữu nghị, hướng tới tương lai”.

Hay câu chuyện của chị Hoàng Bân Bân - doanh nhân nông thôn Trung Quốc, người sáng lập Công ty TNHH Công nghệ Sáng tạo Hướng Thôn Hàng Châu, cho thấy lý tưởng không nằm ở những đô thị hào nhoáng, mà lặng lẽ hiện diện nơi những làng quê chỉ còn người già và trẻ nhỏ, nơi các mô hình phát triển kinh tế nông thôn đang được kiên trì gieo trồng. Những câu chuyện ấy, được sẻ chia tại diễn đàn “Thanh niên Việt - Trung: Ánh sáng lý tưởng”, đã khiến lý tưởng trở nên sống động, gần gũi và có hình hài trong từng bước chân của người trẻ hôm nay.

Và khi bước vào ngôi nhà cũ- nơi những ý tưởng đầu tiên của Tập đoàn Alibaba (Trung Quốc) được thai nghén, chị Nguyễn Thị Phương Anh - một nhân viên nghiên cứu công nghệ và dịch vụ mới, Tổng Công ty Viễn thông Viettel lập tức liên tưởng đến câu chuyện của Tập đoàn. Nếu Alibaba bắt đầu bằng một tập thể trẻ đầy nhiệt huyết trong căn phòng nhỏ ở Hàng Châu, thì Viettel cũng khởi nguồn từ một dãy nhà cấp 4 trên phố Cát Linh, Hà Nội, năm 1989, chỉ với vỏn vẹn 10 người lính.

Còn với anh Đồng Mạnh Linh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai, biên giới không chỉ là nơi phân định địa lý, mà còn là cầu nối giao lưu, hợp tác và sẻ chia giữa nhân dân hai nước. “Để vun đắp mối quan hệ ấy, tuổi trẻ Lào Cai chúng tôi luôn nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động để gắn kết và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đó. Nhìn về tương lai, tôi tin tưởng rằng tuổi trẻ hai nước sẽ cùng nhau viết nên những trang mới của tình hữu nghị truyền thống bằng tinh thần đoàn kết, hiểu biết và sáng tạo không ngừng”, anh Linh chia sẻ.

Trong mùa Xuân của thời đại mới, lý tưởng không cần được hô vang, mà cần được sống trọn trong từng ngày lao động, học tập và cống hiến. Khi mỗi người trẻ biết cúi xuống lắng nghe lịch sử, rồi ngẩng lên bước tiếp bằng trách nhiệm của chính mình, ánh sáng lý tưởng sẽ tự khắc lan tỏa, âm thầm nhưng bền bỉ theo những dấu chân đang tiếp tục in lên hành trình chung của hai dân tộc và của tương lai.