Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Cảnh báo 'khẩn' sau vụ truyền dịch tại nhà khiến một người tử vong ở TPHCM

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nữ bệnh nhân ở TPHCM sốc phản vệ vì tự truyền Glutathione tại nhà và tử vong trước khi nhập viện đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về trào lưu “truyền trắng, giải độc” không phép đang âm thầm diễn ra, đe dọa tính mạng người dân.

Glutathione không phải “thuốc truyền trắng” cho người khỏe

Theo báo cáo chuyên môn, tối 23/2, người phụ nữ trên tự chuẩn bị 3 lọ Glutathione để truyền tại nhà với sự hỗ trợ của một điều dưỡng bên ngoài. Sau khoảng 90 phút truyền dịch, chị xuất hiện tình trạng lạnh run, sau đó khó thở. Một nửa ống Adrenalin được tiêm nhưng tình trạng không cải thiện.

Khi quay lại đưa đi cấp cứu, điều dưỡng phát hiện khách hàng đã tím tái, ngưng thở.

truyen-dich-1-3937.jpg
Tự ý truyền dịch tại nhà luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro (ảnh minh họa)

Nữ bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn, mất phản xạ ánh sáng, không mạch, không huyết áp, không nhịp thở.

Kíp trực lập tức hồi sức tim phổi nâng cao, sử dụng vận mạch liều cao, tổng cộng 34 ống Adrenalin trong gần 40 phút nhưng tim không đập trở lại. Bệnh viện xác định người bệnh đã tử vong trước khi nhập viện, chẩn đoán tử vong ngoại viện chưa rõ nguyên nhân, theo dõi sốc phản vệ do thuốc và báo cơ quan chức năng theo quy định.

Liên quan đến ca bệnh trên, chiều 25/2, trao đổi với phóng viên, BS Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã đưa ra nhiều phân tích chuyên môn và cảnh báo.

Theo BS Khanh, Glutathione là chất chống oxy hóa, trong y khoa chỉ sử dụng ở một số chỉ định rất cụ thể, tùy theo phác đồ điều trị và dạng chế phẩm.

“Đây không phải là thuốc truyền trắng cho người khỏe mạnh như quảng cáo. Việc tự ý mua về truyền để làm đẹp là sử dụng sai mục đích y khoa” - ông Khanh nhấn mạnh.

Phân tích của BS Khanh cho thấy, nguy cơ lớn nhất của truyền tĩnh mạch là mọi phản ứng xảy ra gần như tức thì vì thuốc đi thẳng vào máu. Nếu bị dị ứng, người bệnh có thể rơi vào sốc phản vệ tối cấp và ngưng tim chỉ trong vài phút. Không chỉ vậy, việc truyền tại nhà tiềm ẩn hàng loạt rủi ro: thuốc không rõ nguồn gốc, pha chế không kiểm soát, liều dùng không chuẩn, không theo dõi sinh hiệu và không có hệ thống cấp cứu.

“Muốn xử trí phản vệ an toàn phải có cả một ê kíp cấp cứu với đầy đủ thuốc, oxy, dụng cụ kiểm soát đường thở, monitor theo dõi… Những điều kiện này gần như không thể có tại nhà” - BS Khanh nói.

Sốc phản vệ là cuộc chạy đua tính bằng phút

Từ thực tế cấp cứu, BS Khanh nhấn mạnh sốc phản vệ là tình trạng cấp cứu tối khẩn, thời gian xử trí được tính bằng phút. “Tiêm Adrenalin càng sớm thì cơ hội sống càng cao. Chậm trễ rất dễ chuyển sang ngưng thở, ngưng tim” - ông Khanh nói và cho biết nguyên tắc nghi sốc phản vệ thì phải tiêm Adrenalin ngay, không chờ đủ xét nghiệm.

Với người lớn, thuốc được tiêm bắp vào mặt ngoài đùi với liều 0,5 mg và có thể lặp lại mỗi 5 phút nếu chưa cải thiện, đồng thời phải theo dõi sát mạch, huyết áp, nhịp thở, SpO₂ và hỗ trợ hô hấp...

Làm sai phác đồ có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Chậm Adrenalin sẽ mất “thời gian vàng”, trong khi tiêm sai đường hoặc sai liều có thể gây loạn nhịp, tăng huyết áp đột ngột hoặc không đủ tác dụng cứu mạng.

truyen-dich-2-480.jpg
Việc truyền dịch phải được bác sĩ chỉ định và thực hiện tại các cơ sở y tế có đầy đủ phương tiện cấp cứu (ảnh minh họa)

Bác sĩ Khanh cũng chỉ ra những sai lầm phổ biến tại cộng đồng khi xảy ra sốc phản vệ, như: chờ xem triệu chứng có tự hết hay không; chỉ dùng thuốc chống dị ứng thông thường; để bệnh nhân ngồi hoặc tự đi lại khi đang tụt huyết áp; không gọi cấp cứu sớm; chuyển viện không có hồi sức trên đường...

“Có nhân viên y tế truyền tại nhà không đồng nghĩa với an toàn. Điều quan trọng là phải có hệ thống cấp cứu phía sau” - BS Khanh nhấn mạnh.

BS Khanh cảnh báo, truyền dịch là thủ thuật y khoa có rủi ro, chỉ thực hiện khi có chỉ định của bác sĩ và tại cơ sở y tế được cấp phép. Người dân tuyệt đối không truyền “thuốc làm đẹp, truyền trắng, tăng đề kháng” tại nhà dưới bất kỳ hình thức nào. Người dân cần kiểm tra giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề và điều kiện cấp cứu tại chỗ trước khi thực hiện dịch vụ thẩm mỹ. Khi xuất hiện các dấu hiệu như lạnh run, nổi mề đay, khó thở, tím tái, choáng váng sau tiêm truyền phải ngưng ngay, gọi 115 và đặt người bệnh nằm đầu thấp, kê cao chân.

BS Khanh nhấn mạnh: “An toàn – pháp lý – chuyên môn phải là ba tiêu chí bắt buộc khi lựa chọn dịch vụ thẩm mỹ. Sức khỏe và tính mạng không thể đánh đổi bằng sự tiện lợi hay chi phí thấp”.

Vân Sơn
#Nguy cơ tự ý truyền dịch tại nhà #Trào lưu truyền trắng và giải độc không phép #Chẩn đoán và xử trí sốc phản vệ #Nguy hiểm của việc tự sử dụng Glutathione #An toàn trong truyền dịch và thẩm mỹ #Cảnh báo về truyền dịch làm đẹp #Rủi ro y khoa và pháp lý khi tự truyền thuốc #Vai trò của cơ sở y tế trong cấp cứu phản vệ #Nguyên nhân tử vong do truyền dịch không kiểm soát #Tư vấn y tế đúng cách và phòng tránh tai biến

Xem thêm

Cùng chuyên mục