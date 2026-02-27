Bí thư phường Sa Đéc làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

TPO - Ông Nguyễn Phước Thiện - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sa Đéc được HĐND tỉnh bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 27/2, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X tiến hành Kỳ họp thứ 9 để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành quy trình bỏ phiếu kín để bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với ông Nguyễn Phước Thiện - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sa Đéc.

Kết quả, ông Nguyễn Phước Thiện trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Châu Thị Mỹ Phương - Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp chúc mừng ông Nguyễn Phước Thiện đã được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bà Phương tin tưởng và kỳ vọng, tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Nguyễn Phước Thiện tiếp tục phát huy được năng lực, kinh nghiệm công tác, cùng với tập thể UBND tỉnh giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; chủ động, trách nhiệm trong tham mưu tổ chức thực hiện các lĩnh vực được phân công phụ trách; đảm bảo thực hiện đúng, đủ chức trách, trách nhiệm và quyền hạn theo quy định.



Bà Phương đề nghị, ông Nguyễn Phước Thiện nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; cùng với tập thể UBND tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra.

Ông Nguyễn Phước Thiện, tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo HĐND tỉnh.