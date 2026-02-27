Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bí thư phường Sa Đéc làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Hòa Hội - Tấn Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Nguyễn Phước Thiện - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sa Đéc được HĐND tỉnh bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 27/2, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X tiến hành Kỳ họp thứ 9 để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành quy trình bỏ phiếu kín để bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với ông Nguyễn Phước Thiện - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sa Đéc.

Kết quả, ông Nguyễn Phước Thiện trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

thien-2.jpg
Đại biểu bỏ phiếu bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Châu Thị Mỹ Phương - Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp chúc mừng ông Nguyễn Phước Thiện đã được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bà Phương tin tưởng và kỳ vọng, tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Nguyễn Phước Thiện tiếp tục phát huy được năng lực, kinh nghiệm công tác, cùng với tập thể UBND tỉnh giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; chủ động, trách nhiệm trong tham mưu tổ chức thực hiện các lĩnh vực được phân công phụ trách; đảm bảo thực hiện đúng, đủ chức trách, trách nhiệm và quyền hạn theo quy định.

Bà Phương đề nghị, ông Nguyễn Phước Thiện nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; cùng với tập thể UBND tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra.

thien.jpg
Ông Nguyễn Phước Thiện, tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo HĐND tỉnh.

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Nguyễn Phước Thiện sinh năm 1978, quê quán xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp, trình độ Tiến sĩ quản lý chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Đại học chuyên ngành Cơ khí; Cao cấp Lý luận chính trị.

Hòa Hội - Tấn Minh
#Đồng Tháp #HĐND tỉnh #Nguyễn Phước Thiện #Phó chủ tịch tỉnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục