Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Va chạm giữa 2 xe khách lúc rạng sáng khiến 6 người thương vong

Quốc Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe khách trên QL1, tỉnh Lạng Sơn khiến vợ của lái xe 16 chỗ tử vong tại chỗ, 5 người bị thương nặng phải đưa đi viện cấp cứu.

Rạng sáng 27/2, tại Km76, quốc lộ 1, đoạn thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn, xe giường nằm 44 chỗ biển 37G 001.XX do ông N.M.T. (50 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) va chạm với xe khách 16 chỗ biển 29B 113.XX do ông N.T.Đ. (42 tuổi, trú thôn Pắc Cú, xã Thụy Hùng, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển.

Lúc này trên cả hai xe có khoảng 15-16 hành khách. Cú va chạm mạnh khiến chị N.T.P (39 tuổi, trú xã Thụy Hùng, tỉnh Lạng Sơn) là vợ của lái xe 16 chỗ tử vong tại chỗ.

z7568385596479-55609.jpg
Hiện trường vụ TNGT giữa hai xe khách khiến vợ của lái xe 16 chỗ tử vong tại chỗ. Ảnh: Nguyễn Tuấn.

Ngoài ra, 5 hành khách trên chiếc xe 16 chỗ bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Hữu Lũng. Phần đầu hai phương tiện bị biến dạng, hư hỏng nặng, trên mặt đường xuất hiện nhiều mảnh vỡ của cả hai phương tiện. Tuyến giao thông đi qua hiện trường vụ tai nạn bị ảnh hưởng trong thời gian ngắn.

Sau khi vụ TNGT xảy ra, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để phân làn giao thông, tổ chức cứu hộ cứu nạn và tiến hành khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn cũng đưa ra khuyến cáo đoạn đường xảy ra tai nạn có mật độ phương tiện lưu thông lớn, đặc biệt vào khung giờ rạng sáng và sáng sớm. Các phương tiện khi lưu thông qua khu vực này cần chú ý quan sát, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn để phòng ngừa tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Quốc Nam
#xe khách #tai nạn #Lạng Sơn #tai nạn giao thông #vụ va chạm #cứu hộ #giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục