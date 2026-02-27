Va chạm giữa 2 xe khách lúc rạng sáng khiến 6 người thương vong

TPO - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe khách trên QL1, tỉnh Lạng Sơn khiến vợ của lái xe 16 chỗ tử vong tại chỗ, 5 người bị thương nặng phải đưa đi viện cấp cứu.

Rạng sáng 27/2, tại Km76, quốc lộ 1, đoạn thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn, xe giường nằm 44 chỗ biển 37G 001.XX do ông N.M.T. (50 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) va chạm với xe khách 16 chỗ biển 29B 113.XX do ông N.T.Đ. (42 tuổi, trú thôn Pắc Cú, xã Thụy Hùng, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển.

Lúc này trên cả hai xe có khoảng 15-16 hành khách. Cú va chạm mạnh khiến chị N.T.P (39 tuổi, trú xã Thụy Hùng, tỉnh Lạng Sơn) là vợ của lái xe 16 chỗ tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ TNGT giữa hai xe khách khiến vợ của lái xe 16 chỗ tử vong tại chỗ. Ảnh: Nguyễn Tuấn.

Ngoài ra, 5 hành khách trên chiếc xe 16 chỗ bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Hữu Lũng. Phần đầu hai phương tiện bị biến dạng, hư hỏng nặng, trên mặt đường xuất hiện nhiều mảnh vỡ của cả hai phương tiện. Tuyến giao thông đi qua hiện trường vụ tai nạn bị ảnh hưởng trong thời gian ngắn.

Sau khi vụ TNGT xảy ra, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để phân làn giao thông, tổ chức cứu hộ cứu nạn và tiến hành khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn cũng đưa ra khuyến cáo đoạn đường xảy ra tai nạn có mật độ phương tiện lưu thông lớn, đặc biệt vào khung giờ rạng sáng và sáng sớm. Các phương tiện khi lưu thông qua khu vực này cần chú ý quan sát, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn để phòng ngừa tai nạn đáng tiếc xảy ra.