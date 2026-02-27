Tuyên Quang phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh, mở ra không gian tăng trưởng mới

TPO - UBND tỉnh Tuyên Quang vừa công bố Quy hoạch thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn 2050 và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch toàn tỉnh, thể hiện tư duy phát triển mới, đồng bộ và dài hạn. Điểm nhấn của lần điều chỉnh này là đặt con người và giá trị văn hóa vào vị trí nền tảng, coi đó là sức mạnh nội sinh để tỉnh bứt phá, phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 387 ngày 26/2 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc trao Quyết định phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh cho lãnh đạo Sở Tài chính.

Theo quy hoạch được phê duyệt, phạm vi lập điều chỉnh bao gồm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh với diện tích tự nhiên 13.795,6 km², gồm 124 đơn vị hành chính cấp xã. Việc điều chỉnh bảo đảm phù hợp với chiến lược, quy hoạch cấp trên; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025–2030; kế thừa các định hướng còn phù hợp và bổ sung những nội dung mới đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới.

Quy hoạch xác định 6 quan điểm phát triển chủ đạo, trong đó nhấn mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân; tăng cường hội nhập quốc tế; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực tăng trưởng; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, công nghiệp, thông tin làm đột phá.

Đáng chú ý, quy hoạch khẳng định giá trị văn hóa và con người là yếu tố nền tảng, là sức mạnh nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững. Phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường; khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Mục tiêu đến năm 2030, Tuyên Quang phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững, đạt mức thu nhập trung bình cao, là một trong các cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh hướng tới trở thành tỉnh phát triển, thu nhập cao; phát triển phồn vinh, hạnh phúc; là trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam với các nước ASEAN và Trung Quốc.