Miền Bắc chấm dứt nồm ẩm; Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn diện rộng

Nguyễn Hoài
TPO - Ngày và đêm nay, khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên, tỉnh Khánh Hòa và Bình Thuận cũ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Miền Bắc sáng sớm nay có sương mù, trưa chiều hửng nắng, ít mưa, chấm dứt chuỗi ngày nồm ẩm.

Khu vực Đông Bắc Bộ sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Hà Nội sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì ở miền Bắc trong ngày 28/2, ngày 1-2/3. Từ ngày 3/3, miền Bắc có thể đón nồm ẩm trở lại.

Tây Nguyên, Nam Bộ, Khánh Hòa và Bình Thuận cũ hôm nay tiếp tục đón mưa diện rộng.

Thanh Hóa đến Huế sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Những ngày tới, Thanh Hóa – Huế ít mưa, trời hửng nắng nhẹ.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

TPHCM hôm nay nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ.

Dự báo tổng lượng mưa hôm nay ở Tây Nguyên, Nam Bộ, Khánh Hòa và Bình Thuận cũ từ 10-30mm, có nơi trên 80mm. Từ ngày mai, mưa giảm, trời nắng.

Nguyễn Hoài
