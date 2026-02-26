Hà Nội mưa tầm tã cũng không ngăn nổi dòng người đi mua vàng Vía Thần tài

TPO - Sáng nay (26/2, mùng 10 tháng Giêng), trời mưa to, nhiều người vẫn kiên trì đội ô, mặc áo mưa xếp hàng trước các cửa hàng vàng bạc trên phố Trần Nhân Tông, Hà Nội để mua vàng, bạc cầu may trong ngày Vía Thần tài.
Từ nửa đêm ngày Vía Thần tài, tuyến phố Trần Nhân Tông - nơi tập trung nhiều cửa hàng vàng bạc lớn ghi nhận cảnh người dân xếp hàng dài từ sớm, để chờ mua vàng, bạc lấy may đầu năm.
Bên trong các cửa hàng, khách nối hàng dài chờ được giao dịch, ai cũng mong sớm mua được vàng trong ngày vía Thần Tài để lấy may đầu năm.
Một số người cho biết, ngoài yếu tố tâm linh, họ cũng quan tâm đến xu hướng tăng giá của bạc thời gian gần đây. Vì vậy, việc mua bạc trong ngày vía Thần Tài không chỉ mang ý nghĩa lấy lộc đầu năm mà còn được xem là một hình thức tích lũy tài sản với số vốn nhỏ.