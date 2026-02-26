Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Hà Nội mưa tầm tã cũng không ngăn nổi dòng người đi mua vàng Vía Thần tài

Ngọc Mai - Đức Nguyễn

TPO - Sáng nay (26/2, mùng 10 tháng Giêng), trời mưa to, nhiều người vẫn kiên trì đội ô, mặc áo mưa xếp hàng trước các cửa hàng vàng bạc trên phố Trần Nhân Tông, Hà Nội để mua vàng, bạc cầu may trong ngày Vía Thần tài.

VIDEO: Người dân đội mưa, xếp hàng từ tờ mờ sáng mua vàng, bạc cầu may.
tp-ccc.jpg
tp-doimua-2.jpg
Từ nửa đêm ngày Vía Thần tài, tuyến phố Trần Nhân Tông - nơi tập trung nhiều cửa hàng vàng bạc lớn ghi nhận cảnh người dân xếp hàng dài từ sớm, để chờ mua vàng, bạc lấy may đầu năm.
tp-doimua-22.jpg
Đến rạng sáng, trời đổ mưa to nhưng người dân vẫn kiên trì xếp hàng dài.
tp-doimua-20.jpg
tp-doimua-33.jpg
Người cầm ô, người mặc áo mưa… chờ đến lượt mua hàng theo số thứ tự.
tp-a1.jpg
Mưa càng lúc càng to nhưng không làm vơi đi số người mua vàng.
tp-a3.jpg
Chị Bích Thu (phường Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, dù mưa to nhưng cửa hàng bố trí ô, áo mưa cho khách ngồi chờ cũng như phục vụ đồ ăn, thức uống thấy không vấn đề gì.
tp-a4.jpg
Số lượng người mua vàng đông, mỗi khách chờ đến 30 phút mới đến lượt vào trong cửa hàng mua vàng.
tp-doimua-24.jpg
tp-doimua-26.jpg
tp-doimua-25.jpg
Bên trong các cửa hàng, khách nối hàng dài chờ được giao dịch, ai cũng mong sớm mua được vàng trong ngày vía Thần Tài để lấy may đầu năm.
tp-doimua-12.jpg
Ông Tô Hòa Bình (70 tuổi), người đầu tiên mua được vàng﻿ tại cơ sở Trần Nhân Tông của Công ty Bảo Tín Minh Châu cho biết: “Tôi đi từ 21h hôm qua. Mọi năm hơn 3h sáng tôi mới đến, nhưng năm nay thấy ngày thường đã đông quá nên phải đi sớm hơn. Hôm nay, tôi mua 4 chỉ vàng trong ngày Vía Thần tài để cầu mong một năm nhiều may mắn, tài lộc”.
tp-doimua-11.jpg
Phía trước các cửa hàng, không khí ngày vía Thần Tài càng thêm sôi động khi các nhân viên hóa trang thành Thần Tài trong trang phục đỏ rực.
tp-doimua-21.jpg
Khách hàng mua bạc đông kín tại cửa hàng bạc Phú Quý.
tp-doimua-7.jpg
tp-doimua-8.jpg
Một số người cho biết, ngoài yếu tố tâm linh, họ cũng quan tâm đến xu hướng tăng giá của bạc thời gian gần đây. Vì vậy, việc mua bạc trong ngày vía Thần Tài không chỉ mang ý nghĩa lấy lộc đầu năm mà còn được xem là một hình thức tích lũy tài sản với số vốn nhỏ.
tp-doimua-14.jpg
Người dân trải nghiệm mua vàng trên máy tự động ngày Vía Thần tài.
Ngọc Mai - Đức Nguyễn
#Thần Tài #vàng bạc #ngày vía #Hà Nội #mua vàng #cầu may #đội mưa

