Hà Nội mưa tầm tã cũng không ngăn nổi dòng người đi mua vàng Vía Thần tài

TPO - Sáng nay (26/2, mùng 10 tháng Giêng), trời mưa to, nhiều người vẫn kiên trì đội ô, mặc áo mưa xếp hàng trước các cửa hàng vàng bạc trên phố Trần Nhân Tông, Hà Nội để mua vàng, bạc cầu may trong ngày Vía Thần tài.