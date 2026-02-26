Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Tiền bán vàng chuyển vào tài khoản cá nhân có phải đóng thuế không?

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giá vàng tăng cao dịp Vía Thần tài khiến nhiều người quan tâm, bán chốt lời. Tuy nhiên, quy định mới về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng khiến không ít người băn khoăn về nghĩa vụ thuế, khi nhận tiền bán vàng vào tài khoản cá nhân.

Ngày Vía Thần tài, bên cạnh những hàng dài người xếp hàng mua vàng cầu may, cũng có không ít người lựa chọn bán ra khi giá tăng mạnh để chốt lời.

Tiền bán vàng chuyển vào tài khoản cá nhân có phải đóng thuế không? Câu hỏi này trở thành chủ đề được quan tâm, đặc biệt là trong bối cảnh vừa có quy định mới về nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng.

1.jpg
Thuế thu nhập cá nhân được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân (x) với thuế suất 0,1%.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Văn Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas - cho biết, thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng thuộc nhóm thu nhập chịu thuế, được quy định tại khoản 10, điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Theo quy định, ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng. Tại điều 19, thuế thu nhập cá nhân được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân (x) với thuế suất 0,1%.

Như vậy, theo quy định mới, chuyển nhượng vàng miếng sẽ phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân, và số tiền thuế được xác định bằng giá chuyển nhượng x 0,1%. Điều này cũng đồng nghĩa rằng, chuyển nhượng vàng trang sức, vàng nhẫn thì không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Tuy nhiên, để xác định chính xác nghĩa vụ thuế, ông Tuấn cho biết có 3 vấn đề cần lưu ý.

Thứ nhất, ngưỡng giá trị chuyển nhượng vàng miếng chịu thuế. Quốc hội ban hành Luật số 109 và giao cho Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế. Hiện tại, chúng ta chưa có nghị định hay thông tư hướng dẫn ngưỡng chịu thuế này. Ngưỡng giá trị chuyển nhượng vàng miếng chịu thuế chưa được xác định cụ thể.

Thứ hai, thời điểm áp dụng thu thuế. Luật Thuế thu nhập cá nhân cũng giao cho Chính phủ quy định về thời điểm áp dụng thu thuế. Thời điểm có hiệu lực đối với Luật số 109 là từ 1/7/2026. Thời điểm áp dụng quy định mới để thu thuế chỉ có thể diễn ra sau thời điểm trên.

“Ở hiện tại, việc chuyển nhượng vàng miếng sẽ không phát sinh nghĩa vụ thuế. Do đó, việc thu tiền mặt hay nhận chuyển khoản vào tài khoản cá nhân từ giao dịch bán vàng miếng đều không phát sinh nghĩa vụ thuế”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Thứ ba, về khả năng điều chỉnh thuế suất. Dù luật quy định mức thuế suất 0,1%, nhưng cũng trao quyền cho Chính phủ điều chỉnh thuế suất phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng. Như vậy, mức thuế cụ thể trong từng giai đoạn có thể thay đổi theo sự điều hành của cơ quan quản lý.

Như vậy, trước ngày 1/7, giao dịch chuyển nhượng vàng miếng, dù thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản vào tài khoản cá nhân, đều chưa phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân. Quy định mới chỉ có thể được áp dụng sau ngày 1/7.

Việt Linh
#thuế thu nhập #bán vàng #vàng miếng #chuyển nhượng vàng #quy định thuế

Xem thêm

Cùng chuyên mục