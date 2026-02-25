Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Tâm điểm chú ý đổ dồn vào cổ phiếu Sacombank

Việt Linh
TPO - Sau 5 phiên leo dốc liên tiếp, thị trường bất ngờ “hẫng nhịp” trong ngày 25/2 khi áp lực chốt lời dâng cao vào cuối phiên. Nhóm bất động sản khiến chỉ số chính mất nhiều điểm nhất, trong khi đó cổ phiếu ngân hàng vẫn ghi điểm với tâm điểm là STB của Sacombank.

VN-Index có lúc vọt tăng hơn 7 điểm, nhưng cú xả mạnh ở đợt khớp lệnh ATC khiến chỉ số quay đầu, đóng cửa giảm gần 7 điểm về quanh 1.860 điểm.

Nhóm bất động sản trở thành lực cản lớn nhất. Bộ tứ VIC, VHM, VRE và VPL đồng loạt đóng cửa dưới tham chiếu, riêng VIC lấy đi hơn 8 điểm của VN-Index. Nhiều mã nhà ở khác như DXG, DIG, KDH, NVL, PDR, CEO, TCH… cũng chìm trong sắc đỏ. Trong khi đó, bất động sản khu công nghiệp lại nổi sóng. IDC tăng hơn 4%, BCM cộng gần 4%, SZC bật gần 4%, KBC tăng trên 2%.

ck 2.jpg
VN-Index đứt chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp.

Nhóm cao su gây bất ngờ khi GVR và HRC tăng kịch trần, thanh khoản sôi động. Đáng chú ý, cổ phiếu thép có HPG tăng hơn 3%, thanh khoản cao nhất thị trường. Ngành dầu khí “hạ nhiệt”, GAS và PVD suy yếu nhẹ do áp lực chốt lời cuối phiên. Riêng BSR tiếp tục duy trì trạng thái hưng phấn khi tăng gần 5%.

Nhóm ngân hàng giữ được sắc xanh áp đảo. STB bứt phá hơn 5%, SHB tăng trên 4%, TPB hơn 3%. MBB, ACB tăng xấp xỉ 2%, trong khi VIB, MSB, TCB, VCB, CTG nhích gần 1%. Dòng tiền tiếp tục đổ vào nhóm “cổ phiếu vua”. Đáng chú ý, STB hút dòng tiền sau diễn biến mới nhất liên quan việc ngân hàng này nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu mới, dự kiến đổi tên thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc. Khối lượng giao dịch STB hôm nay đạt hơn 20 triệu cổ phiếu.

Trong khi đó, nhóm chứng khoán lại nghiêng về điều chỉnh khi VIX, VCI, SHS, VND, VCK đồng loạt giảm quanh 1-1,5%.

Một yếu tố gây áp lực không nhỏ đến từ khối ngoại. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng phiên thứ 4 liên tiếp trên HoSE, trong đó FPT bị xả mạnh gần 2.335 tỷ đồng - mức bán ròng “khủng” nhất thị trường. VCB và DGW cũng nằm trong danh sách bị bán ròng đáng kể.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 6,71 điểm (0,36%) xuống 1.860,91. HNX-Index tăng 0,51 điểm (0,19%) lên 263,23 điểm. UPCoM-Index tăng 0,68 điểm (0,53%) lên 128,72 điểm. Thanh khoản gia tăng, giá trị giao dịch HoSE hơn 37.500 tỷ đồng.

Việt Linh
#VN-Index #chứng khoán #bất động sản #ngân hàng #giao dịch

