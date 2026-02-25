Nguồn cung khan hiếm, nhà vàng lấy hàng ở đâu để bán ngày Vía Thần tài?

TPO - Ngày Vía Thần tài năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt: Giá vàng nguyên liệu tăng mạnh, nguồn cung hạn chế khi chưa có đơn vị nào được phép nhập vàng, khiến các doanh nghiệp phải thay đổi chiến lược sản xuất và bán hàng. Từ việc chia nhỏ sản phẩm, giới hạn số lượng mỗi khách, đến đẩy mạnh bán online - thị trường vàng đang cho thấy nhiều chuyển động đáng chú ý.

Nhẫn vàng nhỏ từ 0,5 chỉ

Đại diện Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý cho biết, để phục vụ nhu cầu ngày Vía Thần tài, doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào các sản phẩm từ 0,5 chỉ như nhẫn tròn trơn. Bên cạnh đó, một số sản phẩm mới như đồng vàng hình con ngựa, in hình Thần Tài theo phong cách tranh dân gian Đông Hồ được sản xuất ở trọng lượng 1 chỉ nhằm tạo điểm nhấn cho mùa cao điểm.

Theo vị này, cửa hàng sẽ mở bán từ 6h sáng trong ngày chính sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng). Tuy nhiên, tùy thuộc vào lượng khách thực tế, nếu số lượng giao dịch quá đông, đơn vị có thể áp dụng biện pháp hạn chế số lượng giao dịch để đảm bảo trật tự và chất lượng phục vụ. Đây được xem là giải pháp nhằm tránh tình trạng quá tải từng xảy ra ở các mùa Thần tài trước.

Sản phẩm vàng từ 0,5 chỉ "hút" người mua dịp ngày Vía Thần tài (ảnh: Đức Nguyễn).

Tại hệ thống Bảo Tín Minh Châu, bà Hoàng Thị Thúy Vân - Phó trưởng Phòng Kinh doanh vàng - cho biết đơn vị đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ sớm với danh mục sản phẩm đa dạng. Nổi bật vẫn là dòng nhẫn tròn trơn có trọng lượng từ 0,5 chỉ đến 10 chỉ. Ngoài ra, các dòng sản phẩm vỉ vàng Thần Tài, vỉ Kim Mã, vỉ linh vật và bản vị Thần Tài loại nhỏ từ 0,5 chỉ đến 4 phân cũng được đẩy mạnh.

Theo bà Vân, xu hướng năm nay cho thấy khách hàng ưu tiên các sản phẩm nhỏ gọn, giá trị vừa phải nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và ý nghĩa phong thủy. Nhóm khách trẻ tuổi đặc biệt quan tâm tới các sản phẩm vỉ vàng thiết kế đẹp, dễ bảo quản và phù hợp với mục đích “lấy lộc” đầu năm hơn là tích trữ dài hạn.

Để đáp ứng lượng khách tăng cao, Bảo Tín Minh Châu đã mở rộng thêm cơ sở tại số 4 Mai Hắc Đế (gần cơ sở 15 Trần Nhân Tông) và mở rộng mặt bằng tại 139 Cầu Giấy với diện tích gấp đôi trước đây. Đáng chú ý, năm nay hệ thống được bổ sung thêm nhiều máy bán vàng tự động nhằm giảm thời gian chờ và tăng tốc độ giao dịch. “Chúng tôi mở cửa từ 6h sáng và phục vụ đến khi hết khách”, bà Vân cho biết.

Nguồn cung hạn chế, giới hạn số lượng và đẩy mạnh bán online

Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Phan Thị Hồng Điệp - Chủ tịch VietinBank Gold & Jewellery - cho hay, thị trường năm nay chịu áp lực lớn từ giá vàng nguyên liệu tăng cao và nguồn cung hạn chế. Do thiếu nguyên liệu, doanh nghiệp gần như chỉ tập trung vào hai dòng sản phẩm chính là đồng Thần Tài và đồng linh vật ngựa; nhẫn trơn tạm thời không sản xuất.

Theo bà Điệp, nếu giữ nguyên quy cách sản phẩm 1 chỉ hoặc 2 chỉ như trước đây, giá bán sẽ ở mức quá cao so với khả năng chi trả của đa số người dân. Vì vậy, doanh nghiệp buộc phải chia nhỏ sản phẩm xuống 0,3 chỉ, 0,5 chỉ, thậm chí 0,1 chỉ. Điều này đồng nghĩa chi phí gia công tăng lên, hiện khoảng 210.000 đồng mỗi sản phẩm, nhưng doanh nghiệp chấp nhận để giúp khách hàng vẫn có thể mua vàng lấy may đầu năm.

Đáng chú ý, hoạt động bán hàng năm nay được kiểm soát chặt chẽ. Phần lớn sản phẩm được phân phối qua ứng dụng, mỗi khách hàng bị giới hạn số lượng - phổ biến chỉ 1 chỉ/người. Hình thức bán trực tiếp chủ yếu dành cho khách đã đăng ký online.

Theo bà Điệp, hành vi mua sắm cũng thay đổi rõ rệt: khách mua với mục đích cầu may là chính, số lượng nhỏ hơn nhiều so với giai đoạn giá thấp; tâm lý tích trữ không còn mạnh như trước.

Ông Trương Quang Đạt - đại diện hệ thống vàng Bảo Tín Mạnh Hải - cho hay, doanh nghiệp đã chuẩn bị kế hoạch từ khoảng 3 tháng trước ngày Vía Thần tài. Lượng hàng được phân bổ đều từ trước Tết nhằm tránh dồn áp lực vào riêng ngày mùng 10 tháng Giêng. Doanh nghiệp cũng ghi nhận xu hướng dịch chuyển cơ cấu sản phẩm: vàng miếng nhỏ, nhẫn 0,5 chỉ, 1 chỉ hoặc các bản vàng kích thước nhỏ được ưa chuộng hơn so với vàng miếng trọng lượng lớn.

Để giảm tải cho các cửa hàng vật lý, ông Đạt cho biết hệ thống này đẩy mạnh kênh bán hàng trực tuyến, giúp phân tán nhu cầu và tạo điều kiện cho khách hàng ở xa tiếp cận sản phẩm thuận tiện hơn.