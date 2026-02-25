Một sở tài chính sắp đấu giá 28 xe ô tô, khởi điểm thấp nhất hơn 15 triệu đồng

Hàng chục xe ô tô đã qua sử dụng ở Đà Nẵng sẽ được tổ chức đấu giá trong tháng 3. Giá khởi điểm thấp nhất hơn 15 triệu đồng/xe và cao nhất 282 triệu đồng/xe.

Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Việt Nam sẽ tổ chức đấu giá 28 xe ô tô là tài sản của Sở Tài chính TP Đà Nẵng vào ngày 11/3 tới.

Theo đó, tài sản đấu giá là 28 xe ô tô các loại đã qua sử dụng thu hồi bán thanh lý. Tổng giá khởi điểm của 28 xe gần 2 tỷ đồng.

Trong số các xe đấu giá, đáng chú ý có một xe ô tô khách đã qua sử dụng nhãn hiệu Toyota; số loại: Hiace, màu ghi với 3 chỗ ngồi. Năm/nước sản xuất: 2004/Việt Nam. Xe đã hết niên hạn sử dụng, có giá khởi điểm 15,2 triệu đồng.

Một xe ô tô bán tải đã qua sử dụng nhãn hiệu Isuzu, số loại Trooper, màu xám với 5 chỗ ngồi. Năm/nước sản xuất: 1997/Nhật Bản. Xe đã hết niên hạn sử dụng, có giá khởi điểm 18,7 triệu đồng.

Một xe ô tô khác đã qua sử dụng có 5 chỗ ngồi, nhãn hiệu Mazda, màu trắng. Năm/nước sản xuất: 1995/Việt Nam. Giá khởi điểm là 20 triệu đồng.

Cũng có giá khởi điểm là 20 triệu đồng là một xe ô tô đã qua sử dụng nhãn hiệu Toyota có 6 chỗ ngồi, màu xám. Năm/nước sản xuất: 1992/Nhật Bản.

Hàng chục xe ô tô đấu giá khác cũng có giá khởi điểm chỉ vài chục triệu đồng.

Duy nhất một xe ô tô có giá khởi điểm cao nhất là 282 triệu đồng. Xe có 5 chỗ ngồi, nhãn hiệu Mercedes-Benz, màu đen. Năm/nước sản xuất: 2009/Việt Nam.

Thời hạn bán, tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá bắt đầu từ 7h30 ngày 10/2 đến 17h ngày 6/3 (trong giờ hành chính).

Người tham gia đấu giá cần nộp tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm của từng tài sản; trong thời gian từ ngày 10/2 đến 17h ngày 6/3.

Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Việt Nam tại TP Đà Nẵng hoặc văn phòng Công ty tại phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng.

Đấu giá riêng lẻ từng tài sản bằng hình thức đấu giá trực tuyến thông qua trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: taichinhqnamqtc.vn và theo phương thức trả giá lên. Thời gian tổ chức phiên đấu giá từ 7h đến 17h40 ngày 11/3.

