'Khai xuân năm nay đáng mừng nhất là sự trở lại đầy đủ của lực lượng lao động'

TPO - Ông Nguyễn Song Hải - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Dệt 8-3 - cho biết, khai xuân năm nay điều đáng mừng nhất không chỉ là có đủ đơn hàng, mà là sự trở lại đầy đủ của lực lượng lao động. Cùng kỳ năm trước doanh nghiệp chỉ đủ nhân lực để vận hành một nhà máy, đầu năm nay công nhân đã quay lại tương đối đầy đủ, cho phép mở máy đồng thời cả hai nhà máy ngay trong ngày làm việc đầu xuân.

Nhiều doanh nghiệp sáng đèn xuyên Tết

Tại Bắc Ninh, nơi được xem như “thủ phủ công nghiệp công nghệ cao” của miền Bắc, nhiều doanh nghiệp điện tử như Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd., Samsung Display Vietnam Co., Ltd., Hana Micron Vina Co., Ltd. đã huy động lực lượng lao động làm việc xuyên Tết. Công nhân tại những doanh nghiệp này đã trở lại ngay sau kỳ nghỉ để giữ tiến độ sản xuất và đáp ứng đơn hàng của đối tác toàn cầu.

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, để duy trì sản xuất và bảo đảm tiến độ đơn hàng trong dịp Tết, toàn tỉnh có hơn 33.500 lao động làm việc xuyên Tết, chủ yếu trong lĩnh vực điện tử, ngành sản xuất chủ lực, đóng góp lớn cho kim ngạch xuất khẩu địa phương.

Nhiều doanh nghiệp làm việc xuyên Tết để kịp tiến độ giao hàng.

Toàn tỉnh hiện có 23 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, thu hút gần 2.000 doanh nghiệp. Tính đến ngày 23/2, cơ bản các doanh nghiệp đã sản xuất trở lại với hơn 500.000 công nhân đi làm, bảo đảm duy trì ổn định hoạt động sản xuất ngay từ những ngày đầu năm.

Đại diện Công ty CP Gỗ An Cường cho biết, các đơn hàng nội thất xuất sang Mỹ và châu Âu đã được chốt lịch giao từ trước Tết, buộc nhà máy phải mở ca sớm để kịp mùa bán lẻ giữa năm. Không chỉ chạy tiến độ, doanh nghiệp còn phải siết chuẩn nguồn gỗ hợp pháp, truy xuất nguồn gốc và yêu cầu phát thải theo các tiêu chí ngày càng khắt khe của đối tác. “Nếu không khởi động ngay từ quý I, rất dễ lỡ nhịp giao hàng dịp cao điểm”, đại diện doanh nghiệp này chia sẻ.

Doanh nghiệp Nhà nước tăng tốc

Với các doanh nghiệp, tập đoàn nhà nước, yêu cầu tăng trưởng hai con số trong năm nay buộc guồng công việc phải tăng tốc ngay từ sớm.

Ngay ngày làm việc đầu tiên sau Tết, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) họp giao ban toàn hệ thống, yêu cầu vào guồng sớm để bảo đảm điện cho sản xuất - kinh doanh trong bối cảnh mùa khô đến gần. Đặc biệt, ở mảng đầu tư xây dựng, EVN yêu cầu các đơn vị “lấy lại tiến độ ngay lập tức” tại các dự án nguồn trọng điểm: Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I đặt mục tiêu hòa lưới tổ máy 1 trong tháng 2 và phát điện thương mại tháng 5/2026; Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch II phấn đấu khởi công trong quý I, đồng thời hoàn tất thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, chuẩn bị đàm phán các hợp đồng của Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1...

Công nhân thi công tại Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1.

Về lưới điện, năm 2026 lãnh đạo EVN cho biết, dự kiến khởi công 295 công trình, đóng điện 303 công trình; riêng tháng 1 đã khởi công 12 và đóng điện 11 công trình 110kV. Các dự án đấu nối nguồn, giải tỏa công suất thủy điện Tây Bắc và nhập khẩu điện được yêu cầu bám sát tiến độ, tháo gỡ vướng mắc mặt bằng để kịp hoàn thành trong quý I-II.

Ngay sau Tết, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM) xuất chuyến hàng đầu tiên của năm sang thị trường Mỹ - một trong những thị trường lớn nhưng khắt khe bậc nhất về tiêu chuẩn kỹ thuật và kiểm soát chất lượng. Lô hàng khoảng 40.000 tấn mở màn cho kế hoạch của DCM xuất khẩu 150.000 tấn trong năm nay, tăng khoảng 25% so với năm trước; đồng thời doanh nghiệp duy trì nhịp xuất sang các thị trường khó tính như Úc với những chuyến tàu trên 32.000 tấn.

Theo lãnh đạo DCM, Mỹ là “sân chơi khó” với nhà sản xuất phân bón châu Á do khoảng cách địa lý xa, chi phí logistics cao và cạnh tranh gay gắt. Việc đưa được lô hàng đầu tiên vào thị trường này ngay đầu năm không chỉ mang ý nghĩa về sản lượng, mà còn là phép thử năng lực đáp ứng tiêu chuẩn và sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu.