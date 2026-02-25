Thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam từ ngày 1/3, cao nhất bao nhiêu?

Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) vừa phê duyệt biểu phí sử dụng 5 đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành, gồm: Mai Sơn - Quốc lộ (QL) 45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây. Theo kế hoạch, việc thu phí dự kiến được triển khai từ ngày 1/3.
Mức phí 900 đồng/km được áp dụng cho 4 tuyến gồm Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu và Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Nguyên nhân là do các tuyến này được thiết kế 4 làn xe nhưng làn dừng khẩn cấp không liên tục. Mức phí 1.300 đồng/km áp dụng duy nhất cho tuyến Phan Thiết - Dầu Giây, vì đây là đoạn tuyến đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn cao tốc hiện đại với làn dừng khẩn cấp liên tục.
Theo phụ lục thu phí được phê duyệt, trên đoạn tuyến cao tốc Mai Sơn - QL45 dài hơn 61km có 6 nút giao, mức phí dao động ở mức gần 7.500 - 42.200 đồng.
Cụ thể: Nhóm xe 1 (xe dưới 12 ghế, tải trọng dưới 2 tấn, xe buýt vận tải khách công cộng) từ gần 7.500 đồng - 10.600 đồng; nhóm xe 2 (xe từ 12 - 30 ghế, tải trọng từ 2 đến dưới 4 tấn) phải trả phí từ hơn 11.200 đồng - 15.800 đồng; nhóm xe 3 (xe từ 31 ghế trở lên, tải trọng từ 4 đến dưới 10 tấn, xe đầu kéo không kéo theo rơ moóc) từ gần 15.000 - 21.100 đồng; nhóm xe 4 (tải trọng từ 10 đến dưới 18 tấn, xe chở hàng container 20 feet) từ 18.700 - 2.400 đồng; nhóm xe 5 (tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng container 40 feet) từ gần 30.000 - 42.200 đồng.
Trên đoạn tuyến cao tốc QL45 - Nghi Sơn dài hơn 45km có 2 nút giao, mức phí dao động ở mức 14.800 -103.000 đồng. Cụ thể: Nhóm xe 1 khoảng 14.800 - 25.800 đồng; nhóm xe 2 là 22.000 - 38.650 đồng; nhóm xe 3 từ 29.500 - 51.500 đồng; nhóm xe 4 ở mức 36.900 - 64.400 đồng; nhóm xe 5 dao động trong khoảng 59.000 - 103.000 đồng.
Đối với đoạn tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu dài hơn 50km có 4 nút giao, mức phí dao động trong khoảng 630 - 85.300 đồng. Cụ thể: Nhóm xe 1 khoảng 630 - 21.300 đồng; nhóm xe 2 ở mức 945 - 32.000 đồng; nhóm xe 3 gần 1.300 - 42.600 đồng; nhóm xe 4 là 1.600 - 53.300 đồng; nhóm xe 5 ở mức 2.500 - 85.300.
Đoạn tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài gần 101 km có 5 nút giao, mức phí dao động trong khoảng 23.300 - 108.200 đồng. Cụ thể: Nhóm xe 1 khoảng 630 - 27.000 đồng; nhóm xe 2 ở mức 945 - 40.500 đồng; nhóm xe 3 dao động quanh ngưỡng gần 1.300 - 54.100 đồng; nhóm xe 4 ở mức 1.600 - 67.600; nhóm xe 5 khoảng 2.500 - 108.200 đồng.
Với riêng cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99km có 6 nút giao, mức thu phí trong ngưỡng 8.300 - 142. 500 đồng. Cụ thể: Nhóm xe 1 khoảng 8.300 - 35.600 đồng; nhóm xe 2 ở mức 12.500 - 53.400 đồng; nhóm xe 3 trong khoảng 16.600 - 71.200 đồng; nhóm xe 4 ở mức 20.800 - 89.000 đồng; nhóm xe 5 trong khoảng 33.300 - 142.500 đồng.
Theo quy định của Bộ Xây dựng, việc tổ chức khai thác thu phí trên 5 tuyến cao tốc nêu trên sẽ được thực hiện trong thời hạn 7 năm kể từ ngày bắt đầu thu phí. Phương thức khai thác là cơ quan quản lý tài sản trực tiếp tổ chức khai thác.
Xe đi cao tốc tăng kỷ lục dịp Tết
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nhiều tuyến cao tốc ghi nhận mức lưu lượng kỷ lục mới. Ngày 14/2 (tức 27 Tết), cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đạt hơn 129.140 lượt xe/ngày đêm. Trên tuyến TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, lưu lượng trung bình đạt gần 81.880 xe/ngày đêm - mức cao nhất kể từ khi đưa vào khai thác.
Tuyến Nội Bài - Lào Cai và Đà Nẵng - Quảng Ngãi cũng lập các mốc kỷ lục mới trong dịp Tết. Riêng ngày mùng 5 Tết, tuyến Nội Bài - Lào Cai ghi nhận gần 110.430 xe/ngày đêm. Tuyến Bến Lức - Long Thành bước đầu phát huy hiệu quả khi đạt lưu lượng trung bình hơn 25.880 xe/ngày đêm, góp phần chia sẻ áp lực cho Quốc lộ 1 và Quốc lộ 51.
Lưu lượng tăng đột biến khiến một số đoạn trên các tuyến có mật độ xe cao như Cầu Giẽ - Ninh Bình, TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và Nội Bài - Lào Cai xuất hiện ùn ứ cục bộ trong khung giờ cao điểm. Trên một số tuyến cũng xảy ra va chạm giao thông, song theo VEC, không có sự cố đặc biệt nghiêm trọng.
Để bảo đảm an toàn và thông suốt, công tác trực vận hành, tuần tra, cứu hộ cứu nạn được duy trì 24/24 giờ. Các đơn vị khai thác bố trí thêm nhân sự, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh. VEC đồng thời phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát giao thông và lực lượng Cảnh sát giao thông ở các địa phương tổ chức phân luồng từ sớm, từ xa, điều tiết linh hoạt tại các nút giao, trạm thu phí và thực hiện nghiêm chỉ đạo tại hiện trường.
Không chỉ tập trung cho cao điểm Tết, VEC cho biết đang đẩy nhanh các dự án mở rộng hai trục quan trọng là Nội Bài - Lào Cai và TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Nhiều hạng mục được tổ chức thi công xuyên Tết, nhằm sớm tháo gỡ các “điểm nghẽn” hạ tầng, nâng cao năng lực thông hành trong thời gian tới.
Năm nay, doanh nghiệp này dự kiến tiếp tục nghiên cứu mở rộng các tuyến cao tốc, đồng thời ứng dụng công nghệ, hệ thống giao thông thông minh và chuyển đổi số trong quản lý, vận hành, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
VEC cũng khuyến nghị người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật về an toàn giao thông, tuân thủ các quy định hiện hành khi lưu thông trên cao tốc, để mỗi chuyến đi trong năm mới được an toàn và thuận lợi hơn.