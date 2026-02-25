Kaitashi công bố Đại sứ thương hiệu 2026 - 2028: Hành trình lan tỏa tinh thần sống khỏe

Kaitashi chính thức bắt tay cùng Hoa hậu Nguyễn Phương Linh trong vai trò Đại sứ thương hiệu giai đoạn 2026 - 2028. Sự kết hợp này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt lớn trong việc lan tỏa thói quen sống khỏe, đồng thời khẳng định vị thế của thương hiệu.

Hoa hậu Nguyễn Phương Linh đồng hành cùng Kaitashi lan tỏa lối sống khỏe

Kaitashi chính thức bắt tay cùng Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 Nguyễn Phương Linh trong vai trò Đại sứ thương hiệu giai đoạn 2026 - 2028. Bước đi chiến lược này đánh dấu sự cộng hưởng giữa một thương hiệu chăm sóc sức khỏe hàng đầu và nàng hậu đại diện cho vẻ đẹp tri thức thế hệ Gen Z.

Sinh năm 2002, Nguyễn Phương Linh không chỉ gây ấn tượng bởi danh hiệu cao quý vừa đạt được, mà còn bởi nền tảng học vấn xuất sắc khi đang là học viên cao học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại ĐH Kinh tế Quốc dân. Với tầm nhìn của một người trẻ tri thức và bản lĩnh, Phương Linh cho biết, cô thấu hiểu rằng, đầu tư cho thể chất cũng quan trọng và cần được quản trị bài bản như việc tích lũy kiến thức.

Đây là lý do Kaitashi lựa chọn Phương Linh làm hình mẫu lý tưởng để gửi gắm sứ mệnh lan tỏa thói quen sống khỏe, đồng thời kết nối hệ sinh thái thể thao toàn diện của thương hiệu đến gần hơn với cộng đồng trẻ năng động.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 chụp cùng ghế massage toàn thân Kaitashi

Hệ sinh thái sản phẩm chăm sóc sức khỏe Kaitashi: Giải pháp chăm sóc và tập luyện toàn diện

Không chỉ dừng lại ở các thiết bị massage, hệ sinh thái của Kaitashi còn mở rộng sang các giải pháp vận động tại gia và thể thao chuyên nghiệp, giúp mỗi cá nhân chủ động kiến tạo lối sống khỏe mạnh.

1. Ghế massage Kaitashi: Chuyên gia chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình

Là dòng sản phẩm chủ lực, ghế massage Kaitashi được tích hợp hàng loạt những công nghệ tân tiến. Nổi bật là khả năng thấu hiểu cơ thể thông qua hệ thống cảm biến thông minh, cho phép đo lường chính xác các chỉ số sức khỏe như nhịp tim và nồng độ oxy trong máu (SpO2), giúp người dùng dễ dàng theo dõi trạng thái thể chất định kỳ.

Bên cạnh đó, để tối ưu hiệu quả thư giãn, Kaitashi ứng dụng công nghệ con lăn từ 4D đến 6D thế hệ mới, có khả năng massage đa điểm với độ chính xác cao. Hệ thống này vận hành hoàn hảo trên đường ray SL siêu dài, chạy dọc từ vùng cổ đến tận mông đùi, giúp ôm trọn đường cong cơ thể và không bỏ sót bất kỳ điểm chạm nào. Sự kết hợp giữa kỹ thuật massage chuyên sâu và nhiệt hồng ngoại không chỉ hỗ trợ trị liệu, giảm đau nhức xương khớp cho người cao tuổi mà còn là giải pháp giải tỏa căng thẳng lý tưởng cho giới văn phòng sau những giờ làm việc cường độ cao.

Đặc biệt, trải nghiệm thư giãn sẽ được nâng tầm với chế độ Zero Gravity, đưa cơ thể vào trạng thái thả lỏng tuyệt đối, giảm áp lực tối đa lên cột sống và hỗ trợ tái tạo năng lượng từ sâu bên trong.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 trải nghiệm ghế massage toàn thân Kaitashi

2. Máy tập tại gia: Giải pháp vận động bền bỉ và tiện lợi

Song hành cùng các thiết bị chăm sóc sức khỏe, dòng máy tập tại gia của Kaitashi được xem là chìa khóa giúp người dùng chủ động duy trì vóc dáng và nền tảng thể lực. Về mặt kỹ thuật, các thiết bị này được chú trọng tính vận hành êm ái và bền bỉ với khung sườn thép chịu lực chắc chắn cùng hệ thống động cơ hiệu suất cao.

Đặc biệt, công nghệ giảm chấn hiện đại giúp thiết bị hoạt động mượt mà, hạn chế tối đa tiếng ồn, đặc biệt phù hợp với không gian các căn hộ chung cư hoặc gia đình hiện đại yêu cầu sự yên tĩnh.

3. Kaitashi Pickleball: Cùng vận động viên làm chủ mọi đường bóng trên sân đấu

Không dừng lại ở các giải pháp chăm sóc sức khỏe tại gia, Kaitashi khẳng định tầm nhìn chiến lược khi tiên phong thúc đẩy phong trào Pickleball tại Việt Nam thông qua một hệ sinh thái được đầu tư bài bản và chuyên sâu:

● Vợt pickleaball Kaitashi: Tâm điểm là các dòng vợt pickleball ứng dụng công nghệ ép nhiệt Gen 4 hiện đại, kết hợp bề mặt Carbon T700 nhám thô N02 giúp tối ưu hóa khả năng kiểm soát và tạo xoáy đột phá. Đặc biệt, cấu trúc lõi tổ ong Honeycomb PP không chỉ hấp thụ rung chấn hiệu quả mà còn phân tán lực đồng nhất, đảm bảo sự ổn định và độ chính xác cao trong từng pha xử lý bóng.

● Bóng pickleball Kaitashi: Được sản xuất bằng công nghệ đúc Injection Molded với nhựa Polymer cao cấp, đạt độ đồng nhất tuyệt đối về cấu trúc. Thiết kế 48 lỗ khí động học vượt trội giúp tối ưu quỹ đạo bay, giảm thiểu rung lắc và duy trì độ nảy chuẩn xác ngay cả trong điều kiện gió mạnh. Đáng chú ý, với lớp phủ chống tia UV bền bỉ, dòng Kai One Pro48 sở hữu tuổi thọ cao gấp 2 lần so với các sản phẩm thông thường trên thị trường.

● Trang thiết bị phụ trợ: Bên cạnh thiết bị thi đấu chính, Kaitashi còn cung cấp giải pháp trang thiết bị phụ trợ toàn diện từ giày chuyên dụng, balo tối ưu công năng đến các phụ kiện bổ trợ, giúp vận động viên duy trì trạng thái thi đấu tối ưu.

● Phát triển phân khúc pickleball trẻ em: Khẳng định tầm nhìn giáo dục thể chất khi thiết kế riêng dòng sản phẩm dành cho trẻ em với trọng lượng và kích thước hiệu chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho thế hệ trẻ tiếp cận bộ môn một cách bài bản.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 trải nghiệm các sản phẩm Pickleball Kaitashi

Cùng sự đồng hành của Hoa hậu Nguyễn Phương Linh, Kaitashi hiện thực hóa sứ mệnh nâng tầm trải nghiệm sống khỏe, đưa các giải pháp quản trị thể chất chuyên sâu trở nên gần gũi hơn với thế hệ trẻ. Khám phá hệ sinh thái sản phẩm Kaitashi tại:

● Website: https://kaitashi.com/

● Hotline: 1800 6585