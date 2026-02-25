1.400 doanh nghiệp kiện Mỹ đòi 175 tỷ USD, Nhà Trắng nói gì?

TPO - Hàng loạt tập đoàn đa quốc gia đồng loạt khởi kiện chính phủ Mỹ nhằm đòi hoàn trả số tiền thuế nhập khẩu đã nộp theo các biện pháp thương mại khẩn cấp của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết những mức thuế này là bất hợp pháp.

Ngày 25/2, theo Reuters, tập đoàn mỹ phẩm Pháp L'Oréal, hãng sản xuất máy hút bụi Anh Dyson và nhà sản xuất kính áp tròng Bausch + Lomb là những cái tên mới nhất gia nhập làn sóng kiện tụng chính phủ Mỹ.

Các vụ kiện được nộp tại Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ, bổ sung vào danh sách hơn 1.400 nhà nhập khẩu đệ đơn phản đối chính sách thuế quan kể từ “Ngày Giải phóng”, thời điểm ông Trump áp đặt loạt thuế mới sau khi trở lại Nhà Trắng năm ngoái.

Phán quyết mang tính bước ngoặt của Tòa án Tối cao, với tỷ lệ 6-3, cho rằng ông Trump đã vượt quá thẩm quyền khi sử dụng Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) - vốn được xem là công cụ trừng phạt áp thuế lên hàng hóa nhập khẩu. Quyết định này mở đường cho khả năng hoàn trả khoản thuế khổng lồ mà chính phủ đã thu trong thời gian qua.

Các nhà kinh tế thuộc Mô hình Ngân sách Penn Wharton ước tính số tiền có thể phải hoàn trả lên tới 175 tỷ USD. Tuy nhiên, quá trình giải quyết vẫn cần được các tòa án cấp dưới xử lý và có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Hàng loạt tập đoàn đa quốc gia kiện chính phủ Mỹ.

Không chỉ doanh nghiệp, chính quyền một số bang do đảng Dân chủ lãnh đạo cũng gây sức ép yêu cầu hoàn tiền. Bà Kathy Hochul - Thống đốc bang New York - kêu gọi chính quyền liên bang hoàn trả 13,5 tỷ USD tiền thuế, cho rằng các mức thuế đã khiến mỗi hộ gia đình tại bang này phải chi thêm trung bình 1.751 USD trong năm qua và gây tổn hại cho doanh nghiệp nhỏ.

Cùng với Thống đốc Illinois JB Pritzker và Thống đốc California Gavin Newsom, bà Hochul cho rằng các mức thuế “vô lý và bất hợp pháp” thực chất là gánh nặng đè lên người tiêu dùng, nông dân và doanh nghiệp.

Trước làn sóng chỉ trích, Nhà Trắng phản ứng cứng rắn. Phát ngôn viên Kush Desai tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng thuế quan để giải quyết những vấn đề mà phe Dân chủ “chỉ nói suông trong nhiều thập kỷ”. Theo Nhà Trắng, các lời kêu gọi hoàn tiền chỉ nhằm tạo thêm “tiêu đề giật gân vô nghĩa”.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết vấn đề hoàn thuế sẽ do các tòa án cấp dưới xử lý theo đúng quy trình pháp lý.

Cuộc chiến pháp lý quy mô lớn này đang đặt ra câu hỏi về tương lai chính sách thương mại của Mỹ. Nếu tòa án buộc hoàn trả toàn bộ số tiền, đây sẽ là một trong những đợt hoàn thuế lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, đồng thời tạo tiền lệ quan trọng về giới hạn quyền lực hành pháp trong lĩnh vực thương mại quốc tế.