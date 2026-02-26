Panasonic Electric Works Việt Nam đồng hành cùng trường CĐ Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh đào tạo kỹ sư điện thế hệ mới

Nhằm tăng cường sự kết nối giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, ngày 05/02/2026, Panasonic Electric Works Việt Nam đã triển khai chuỗi hoạt động tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM. Trong khuôn khổ chương trình, doanh nghiệp thực hiện bàn giao gói tài trợ thiết bị điện xây dựng trị giá 300 triệu đồng, đồng thời khánh thành Phòng thực hành Panasonic và tổ chức hội thảo chuyên đề “Giải pháp thiết bị điện Panasonic – An toàn, Bền bỉ, Hiện đại” dành cho sinh viên ngành Điện – Điện tử.

Chung tay nâng cao môi trường thực hành

Tham dự chương trình, về phía Panasonic Electric Works Việt Nam có ông Giang Châu Tuấn Dũng – Quản lý ngành hàng Thiết bị điện Xây dựng Công ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam. Về phía trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM có ông Đinh Văn Đệ - Quyền Hiệu trưởng nhà trường cùng các cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM tiếp nhận gói tài trợ từ Panasonic Electric Works Việt Nam.

Gói tài trợ bao gồm nhiều thiết bị điện xây dựng hiện đại như cầu dao tự động, thiết bị nối dây, thiết bị chiếu sáng và các phụ kiện liên quan. Toàn bộ thiết bị đã được lắp đặt trực tiếp tại Phòng thực hành Panasonic, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

Tại buổi lễ, đại diện Panasonic Electric Works Việt Nam, ông Giang Châu Tuấn Dũng – Quản lý ngành hàng Thiết bị điện Xây dựng Panasonic, bày tỏ niềm vui và sự trân trọng khi doanh nghiệp có cơ hội đồng hành cùng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM trong hoạt động tài trợ lần này.

Ông chia sẻ rằng, với vai trò là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết bị điện, Panasonic Electric Works Việt Nam nhận thức rõ tầm quan trọng của nguồn nhân lực kỹ thuật đối với sự phát triển của ngành Điện – Điện tử. Sinh viên các trường kỹ thuật chính là lực lượng tiềm năng, góp phần định hình tương lai của thị trường lao động cũng như sự phát triển chung của ngành.

“Việc hỗ trợ nhà trường trong quá trình đào tạo và thực hành của sinh viên không chỉ là hoạt động tài trợ đơn thuần, mà còn là một phần trách nhiệm xã hội mà Panasonic luôn hướng tới,” ông nhấn mạnh.

Thông qua hoạt động này, Panasonic Electric Works Việt Nam kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng cơ sở vật chất giảng dạy, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác cùng nhà trường trong các chương trình nghiên cứu và đào tạo. Đây cũng là một trong những hoạt động cụ thể nhằm hiện thực hóa nguyên tắc “Đóng góp cho Xã hội” mà Tập đoàn Panasonic luôn theo đuổi.

Về phía nhà trường, ông Đinh Văn Đệ – Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM, bày tỏ sự cảm kích trước sự đồng hành từ doanh nghiệp. Ông khẳng định các thiết bị tài trợ sẽ được khai thác hiệu quả, phục vụ trực tiếp cho quá trình thực hành và nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên.

Trang bị kiến thức và góc nhìn thực tiễn

Song song với lễ bàn giao, hội thảo chuyên đề “Giải pháp thiết bị điện Panasonic – An toàn, Bền bỉ, Hiện đại” đã thu hút sự tham gia tích cực của sinh viên ngành Điện – Điện tử tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM.

Thông qua Hội thảo, chuyên gia từ Panasonic Electric Works Việt Nam trao đổi về các nội dung: Kiến thức tổng quan về An toàn điện; Tối ưu an toàn với thiết bị đóng cắt Panasonic; Tối ưu tiện nghi với thiết bị nối dây Panasonic và Phần thảo luận Hỏi – Đáp.

Không chỉ được giải đáp thắc mắc về chuyên môn, các bạn sinh viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM còn tham gia minigame với nội dung liên quan tới kiến thức vừa được học. Thông qua mini-game “Cuộc Đua Điện Năng" với những câu hỏi trắc nghiệm thú vị, mini-game “Ghép Đôi Hoàn Hảo" yêu cầu khả năng làm việc nhóm và hiểu biết về các dòng thiết bị điện của Panasonic, buổi Hội thảo đã diễn ra trong không khí hào hứng và sôi nổi.

Kết thúc buổi Hội thảo là sự hân hoan của các bạn sinh viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM khi được trao tay Chứng nhận tham gia và hoàn thành xuất sắc Hội thảo, cùng những phần quà hấp dẫn từ Tập đoàn.

Sinh viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM nhận chứng nhận và quà tặng từ Panasonic Electric Works.

Định hướng phát triển nguồn nhân lực ngành Điện

Từ năm 2019, Panasonic Electric Works Việt Nam đã liên tục triển khai các hoạt động tài trợ phòng thực hành và thiết bị điện xây dựng tại nhiều cơ sở đào tạo. Việc mở rộng quy mô cuộc thi lên cấp Quốc gia từ năm 2024 tiếp tục thể hiện cam kết lâu dài của doanh nghiệp đối với lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.

Với những nỗ lực này, Panasonic Electric Works Việt Nam từng bước hiện thực hóa sứ mệnh đóng góp cho xã hội, hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn, tiện nghi và bền vững hơn thông qua các giải pháp công nghệ và hoạt động cộng đồng.