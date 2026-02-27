Mùa xuân thênh thang sau ca ghép gan của đôi bạn đời

TP - “Khi xét nghiệm, mọi kết quả của tôi đều tương thích, đáp ứng tốt để ghép gan của mình sang anh, tôi biết đó là điều kỳ diệu”, chị Nguyễn Thị Lành (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) vẹn nguyên cảm xúc bồi hồi.

Vợ chồng chị Lành là cặp ghép gan đầu tiên được thực hiện tại Đà Nẵng, với lá gan người vợ hiến cho chồng. Năm nay, anh chị đón mùa xuân mới nhẹ nhàng, thênh thang khi những tháng ngày bế tắc chống chọi với bệnh tật đã qua đi.

Cả nhà nguyện hiến gan

Vợ chồng chị Lành - anh Hiệp khỏe mạnh sau ca ghép gan vào tháng 10/2025. Ảnh: Thanh Hiền

Ngồi trò chuyện với chúng tôi trong căn nhà nhỏ xinh gần phố cổ Hội An, anh Lê Ngọc Hiệp (53 tuổi) vén áo chỉ vết thương sau hơn 3 tháng phẫu thuật đã lành lặn, cười thật hiền rằng bên trong là một phần cơ thể của người bạn đời đầu ấp tay gối. Anh Hiệp kể, năm 2014, anh phát hiện bị viêm gan B, sau đó đi nhiều bệnh viện chạy chữa.

Năm 2024, bệnh tình trở nặng, bệnh viện xác định anh bị mắc ung thư biểu mô tế bào gan đa ổ trên nền viêm gan B và xơ gan, đã từng được nút mạch nhiều lần. Không chỉ anh mà cả nhà gần như gục ngã khi người đàn ông trụ cột bỗng hóa ngọn đèn leo lắt, bao nhiêu dự định và kỳ vọng bỗng đóng sầm lại mịt mù. Anh tiếp tục tới Bệnh viện Đà Nẵng, các bác sĩ ở đây rọi cho anh tia sáng hy vọng, đó là phương án ghép gan, dù thời điểm ấy Đà Nẵng vẫn chưa thực hiện bất kỳ ca nào.

Anh Hiệp “khoe” được các bác sĩ chúc mừng sau ca ghép gan thành công. Ảnh: Thanh Hiền

“Hôm đó anh trai cùng đi khám với tôi, nghe bác sĩ nói tới ghép gan, cần tìm người hiến tạng, anh trai tôi gật đầu ngay. Anh vào xét nghiệm nhưng kết quả không đáp ứng. Vì ưu tiên người cùng huyết thống, nên đứa cháu ruột tôi cũng xung phong hiến gan cho chú. Tôi vừa mừng vừa thương cháu, vì cháu chưa đầy 30 tuổi. Mọi kết quả của cháu với tôi đều tốt, tuy nhiên kích thước gan không phù hợp nên không thể ghép được”, anh nhớ lại.

Hai cô con gái của anh đang tuổi ăn tuổi học nghe chuyện cũng sẵn sàng hiến gan cho cha, nhưng vì còn quá nhỏ nên mẹ gạt phăng: “Để mẹ! Mẹ không được thì mới đến tụi con”. Vậy là chị vào viện thực hiện kiểm tra, xét nghiệm, không ngờ mọi kết quả đều rất tốt, hoàn toàn phù hợp để ghép gan sang anh. Chị Lành trải lòng, từ nhỏ tới giờ chưa khi nào nghĩ đến chuyện ghép một phần cơ thể mình cho ai, khi nghe bác sĩ nói ưu tiên tạng của những người cùng huyết thống, chị càng không tin mình có thể hiến gan phù hợp để đem tới cơ hội cho chồng.

“Thật tình lúc đi xét nghiệm tôi cũng như đi đánh bạc, lỡ tôi phát hiện ra cũng bị bệnh gan nữa thì chắc suy sụp luôn. May sao tôi khoẻ mạnh, tôi còn nhớ bác sĩ nói cặp ghép gan này “đẹp quá”. Vậy nên tôi coi đó là điều kỳ diệu, là sứ mệnh khi hai chúng tôi đến với nhau trong cuộc đời này”, chị hạnh phúc.

Chuỗi ngày sau đó, gia đình nhỏ sống niềm khấp khởi mừng vui vì đã có phương thuốc cho bệnh tình của anh Hiệp. Cứ mờ sáng, anh chị khăn gói vượt hàng chục cây số ra Bệnh viện Đà Nẵng để theo dõi, chụp chiếu, xét nghiệm, đến tối lại về, ròng rã ngược xuôi như vậy hơn một tháng trời. Anh Hiệp thật tình, vì là ca ghép đầu tiên nên cả hai không khỏi nôn nao, cứ đếm từng ngày, từng giờ để được bác sĩ chốt thời điểm phẫu thuật.

Mảnh ghép chiến thắng cuộc chiến sinh mệnh

Hai vợ chồng sau ca phẫu thuật ghép gan hàng ngày nhìn thấy nhau qua ô kính

Sáng sớm ngày 3/10/2025, hai vợ chồng được đẩy vào phòng mổ, cận kề với thời khắc quan trọng ấy, anh chị lại bình thản lạ thường, tâm thế như đang đi nhận vé số độc đắc. Chị Lành cười bảo, không hiểu sao lúc đó chị không sợ hãi, cứ đinh ninh là ca phẫu thuật thành công mỹ mãn như mua tờ vé số đã trúng giải độc đắc rồi, chỉ còn đi nhận giải nữa thôi.

Ca phẫu thuật bắt đầu từ sáng, trải qua nhiều giờ đồng hồ, đến tối tỉnh dậy anh chị đã thấy mình nằm trong phòng Hồi sức tích cực. Câu đầu tiên chị Lành hỏi là “Chồng tôi đâu? Anh ấy đã khỏe chưa?”. Điều dưỡng chỉ qua ô cửa kính phòng bên, chị thấy anh nằm đó, đã tỉnh táo và nở nụ cười thật tươi. Cả hai đặt tay lên bụng, lên ngực, vẫn chẳng cảm nhận được gì khi lá gan trong cơ thể đã đổi khác.

Suốt gần một tuần sau đó, anh chị vẫn nằm cách nhau một vách kính, người này trông người kia dần khoẻ mạnh từng ngày. Riêng anh Hiệp vì thể chất tốt nên mới có hai hôm đã đi lại, bắt đầu tập thể dục được. “Thời điểm đó chúng tôi chỉ có cơn đau vết thương thôi, nhưng cũng chẳng là gì khi biết ca phẫu thuật đã thành công mỹ mãn. Vợ chồng tôi mang ơn bệnh viện vì đã hết lòng, hết sức tiến hành ca ghép gan thành công”, anh Hiệp cảm kích.

Trong quán cơm nho nhỏ nằm gần phố cổ, chị Lành tất bật nấu nướng, dọn dẹp, anh Hiệp chốc chốc xuống phụ vợ. Nhìn anh chị, chẳng ai biết họ vừa trải qua ca phẫu thuật ghép tạng, lá gan trong mình mang sứ mệnh thiêng liêng hồi sinh cuộc đời đã từng tưởng như rơi vào đoạn kết. Chị Lành khoe gọn tưng: chị khỏe, hàng ngày vẫn làm việc bình thường, cơ thể cũng không có gì đổi khác. Mà có lẽ niềm vui và sự an tâm khỏa lấp hết lắng lo ngày trước nên khuôn mặt chị lúc nào trông cũng rạng ngời. Còn anh Hiệp, vượt qua cơn bĩ cực cuộc đời, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên niềm hạnh phúc. Nghĩa tình chồng vợ mà anh chiêm nghiệm được lúc này không phải chỉ đến với nhau để xây nên gia đình, mà còn là hy sinh, là không gì đếm đong nổi.

Đầu năm mới 2026, nghe tin Bệnh viện Đà Nẵng chuẩn bị ghép gan cho ca thứ 3, anh chị đã tức tốc có mặt để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một phần kinh phí như một cách tiếp thêm sức mạnh cho cuộc chiến sinh mệnh phía trước. Hơn ai hết, anh chị hiểu hết những lắng lo và vất vả khi không may mang trong mình bạo bệnh.

“Chúng tôi hiện diện, để tiếp thêm cho những cặp ghép gan động lực sống, niềm tin vào cuộc đời vẫn có những điều kỳ diệu, như chúng tôi đã từng đón nhận. Hơn hết, là tin vào đội ngũ y bác sĩ ở Đà Nẵng, những người tận tuỵ và luôn làm hết những gì có thể để phục chế lại cuộc đời cho bệnh nhân”, anh tâm tình. Năm nay, anh chị đón cái Tết đầu tiên mà nỗi lo về bệnh tật đã khép lại. Mùa xuân mới mở ra những ngày tháng thênh thang.