Đề xuất mở rộng đường Láng: Người dân mong được tái định cư bằng đất

TPO - Ngoài các chính sách bồi thường theo quy định, thành phố cần có chính sách hỗ trợ thêm cho người bị thu hồi đất. Đặc biệt, người dân đường Láng mong muốn được tái định cư bằng đất tại các phường như Dương Nội, Đại Mỗ.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề xuất phương án cải tạo, mở rộng tuyến đường Vành đai 2 trên cao và dưới thấp, đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy với tổng mức đầu tư khoảng 21.377 tỷ đồng.

Trong đó, Sở Xây dựng đề xuất mở rộng tuyến đường dưới thấp (đường Láng) từ 21m lên 53,5m; tuyến đường trên cao có mặt cắt ngang khoảng 19m (phương án 1).

Được biết, Ngã Tư Sở- Cầu Giấy là đoạn tuyến còn lại của Vành đai 2, dài khoảng 3,4km, rộng 21m. Một bên đường là sông Tô Lịch, một bên là khu dân cư hiện hữu.

Như vậy, nếu dự án được triển khai sẽ phải GPMB đối với hàng ngàn hộ dân dọc đường Láng.

Ngã Tư Sở

Sau khi đề xuất của Sở Xây dựng Hà Nội được thông tin, phần lớn người dân đều đồng tình. Ông Nguyễn Văn Lộc (phường Thanh Xuân) cho rằng, đường Láng được đề xuất mở rộng lên 53,5m và xây dựng đường trên cao là tin rất vui. Bởi đây là tuyến đường huyết mạch, nhưng thường xuyên ùn tắc, nhất là giờ cao điểm. Nếu tuyến đường được mở rộng, giao thông sẽ đỡ áp lực hơn.

Kiến trúc sư Nguyễn Văn Kiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho rằng, việc mở rộng tuyến đường Láng là cần thiết. Bởi hiện nay, dân số Hà Nội đã trên 10 triệu dân, trong khi hạ tầng không theo kịp phát triển đô thị nên nhiều tuyến đường thường xuyên ùn tắc, trong đó có đường Láng. Nếu triển khai, tuyến đường Vành đai 2 sẽ hoàn thiện góp phần giảm tải giao thông khu vực nội đô.

Khu vực đường Láng thường xuyên ùn tắc, nhất là giờ cao điểm

Tuy nhiên, kiến trúc sư Nguyễn Văn Kiên cho rằng, vấn đề lo lắng nhất là công tác GPMB. “Nhiều dự án được phê duyệt từ hàng chục năm trước nhưng do vướng mặt bằng nên kéo dài mãi không xong. Trong khi đó, tuyến đường Láng vốn đã nhỏ, nếu GPMB không nhanh, để dự án kéo dài thì người tham gia giao thông sẽ vất vả.

Mong tái định cư bằng đất

Nhiều gia đình dọc đường Láng cũng rất lo lắng khi sẽ bị thu hồi đất triển khai dự án. Ông Trần Thanh Tùng (đường Láng) cho rằng, gia đình rất đồng thuận với chủ trương thu hồi đất để triển khai các dự án giao thông, công trình công cộng. Tuy nhiên, thửa đất gia đình sinh sống là đất tổ tiên từ nhiều năm, nên thành phố cần có chính sách hỗ trợ bồi thường, tái định cư hợp lý.

Các phương tiện lưu thông trên đường Láng

Chị Trần Thị Thu (đường Láng) cho rằng, theo Bảng giá đất 2026 thì mặt đường Láng cao nhất khoảng 173 triệu đồng/m2 trong khi hiện giao dịch trên thị trường khoảng 400-500 triệu đồng/m2. Do đó, nếu áp theo bảng giá đất hiện hành để thu hồi, người dân sẽ rất thiệt thòi.

Chị Thu mong muốn ngoài các chính sách bồi thường theo quy định, thành phố cần có chính sách hỗ thêm cho người bị thu hồi đất. Đặc biệt, người dân mong muốn được tái định cư bằng đất tại các phường như Hà Đông, Dương Nội hoặc Đại Mỗ.

"Thành phố đã chấp nhận tái định cư bằng đất đối với dự án đường Vành đai 2,5 trên địa bàn phường Thanh Xuân. Do đó, chúng tôi cũng mong muốn được tái định cư bằng đất và hỗ trợ thêm để đảm bảo cuộc sống", chị Thu chia sẻ.