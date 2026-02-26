Ô tô tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc ở Thanh Hoá

TPO - Đang lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Thanh Hóa, ô tô tải chở nhiều xe máy sau thùng bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Khoảng 18h30 ngày 26/2, ô tô tải mang biển số 29H-83.2xx do tài xế T.V.T. (SN 1988, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam theo hướng Nghệ An đi Hà Nội. Trên thùng xe lúc này chở nhiều xe máy.

Chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt.

Khi xe chạy đến Km324+400, thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, chiếc xe bất ngờ bốc cháy từ phần phía sau rồi lan rộng ra toàn thân xe. Tài xế nhanh chóng dừng lại, mở cửa thoát ra ngoài rồi liên hệ cơ quan chức năng ứng cứu.

Từ tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy, phân luồng giao thông và hạn chế một làn xe để đảm bảo an toàn trên tuyến cao tốc.

Vụ cháy thiêu rụi xe tải và nhiều xe máy sau thùng xe.

Theo lãnh đạo địa phương, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều xe máy trên xe tải bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.