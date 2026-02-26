Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ô tô tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc ở Thanh Hoá

Hoàng Phúc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đang lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Thanh Hóa, ô tô tải chở nhiều xe máy sau thùng bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Khoảng 18h30 ngày 26/2, ô tô tải mang biển số 29H-83.2xx do tài xế T.V.T. (SN 1988, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam theo hướng Nghệ An đi Hà Nội. Trên thùng xe lúc này chở nhiều xe máy.

1000021637.jpg
Chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt.

Khi xe chạy đến Km324+400, thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, chiếc xe bất ngờ bốc cháy từ phần phía sau rồi lan rộng ra toàn thân xe. Tài xế nhanh chóng dừng lại, mở cửa thoát ra ngoài rồi liên hệ cơ quan chức năng ứng cứu.

Từ tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy, phân luồng giao thông và hạn chế một làn xe để đảm bảo an toàn trên tuyến cao tốc.

1000021641.jpg
1000021639.jpg
Vụ cháy thiêu rụi xe tải và nhiều xe máy sau thùng xe.

Theo lãnh đạo địa phương, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều xe máy trên xe tải bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Hoàng Phúc
#xe tải #cháy xe #cao tốc #Thanh Hóa #tai nạn giao thông #xe máy

Xem thêm

Cùng chuyên mục