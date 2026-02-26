TPHCM bất ngờ mưa trái mùa ngày vía Thần Tài

TPO - Sáng 26/2, nhiều khu vực tại TPHCM bất ngờ xuất hiện mưa rào trái mùa khiến mặt đường ướt át, việc đi lại trở nên khó khăn hơn bình thường. Cơ quan khí tượng dự báo đợt mưa trái mùa này có lượng phổ biến từ 30-150 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Từ sáng sớm 26/2 (mùng 10 tháng Giêng - vía Thần Tài), nhiều khu vực vùng ven và trung tâm TPHCM có mưa rào nhẹ kéo dài vài giờ khiến nhiều người dân bất ngờ.

“Sáng nay đi làm, tôi gặp mưa rào nhẹ, phải dừng xe mặc áo mưa. Đến 8 giờ sáng mà bầu trời vẫn âm u, không có nắng”- chị Nguyễn Khánh Phương (phường Phú Định) chia sẻ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nguyên nhân mưa trái mùa là do rãnh áp thấp xích đạo có trục 4-6 độ Vĩ Bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, gia tăng độ ẩm và gây mưa trái mùa cho khu vực TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ.

Nhiều nơi ở TPHCM xuất hiện mưa trái mùa vào sáng 26/2. Ảnh: Hữu Huy

Theo cơ quan này, lúc hơn 4h ngày 26/2, vùng mây đối lưu phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên các phường/xã: Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bình Tiên, Bình Phú, Tân Mỹ, Tân Hưng, Bình Thới, Bình Trưng, Bình Chánh, Bình Hưng và Nhà Bè.

Dự báo trong những giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét trên toàn bộ các phường/xã trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 30-150 mm, có nơi trên 200 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Dự báo trong ngày 26 và 27/2, khu vực Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa rào và dông trái mùa, với lượng mưa trung bình phổ biến từ 10–20 mm/24h, cục bộ có nơi mưa to trên 50-80 mm/24h. Mưa thường xuất hiện vào buổi chiều và tối. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần đề phòng và theo dõi diễn biến thời tiết.