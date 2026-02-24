Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nam Bộ sắp đón mưa trái mùa

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự báo trong chiều và tối các ngày 26-27/2, khu vực Nam Bộ, Khánh Hoà và Lâm Đồng sẽ đón mưa trái mùa sau nhiều ngày oi nóng. Miền Bắc, Thanh Hoá và Nghệ An trong hai ngày 25-26/2 cũng có mưa rải rác, cục bộ có mưa to.

Hôm nay (24/2), do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch đông mang theo nhiều hơi ẩm nên khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa, mưa nhỏ rải rác. Dự báo từ đêm nay, trời chuyển từ mưa nhỏ sang mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Từ ngày 25/2 đến hết ngày 26/2, miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An dự báo tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 10- 30mm/24h, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm/24h.

Nhận định xa hơn, khoảng từ ngày 3-6/3, khu vực miền Bắc, Thanh Hoá tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

mua-tphcm.jpg
Nam Bộ có thể đón mưa trái mùa vào chiều và tối các ngày 26-27/2.

Thủ đô Hà Nội trong hai ngày 25-26/2 dự báo nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 22-24 độ, trời se lạnh về đêm và sáng sớm.

Đáng chú ý, khu vực Nam Bộ, Khánh Hòa và Lâm Đồng vào chiều tối các ngày 26-27/2 có khả năng xảy ra mưa rào và dông trái mùa với lượng mưa phổ biến từ 10- 20mm/24h, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đợt mưa dông này sẽ giúp khu vực Nam Bộ mát hơn sau chuỗi ngày nắng nóng diện rộng kéo dài.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #mưa Thái Nguyên #mưa lạng sơn #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #trời rét #rét đậm #rét hại #sương muối #băng giá #gió mùa đông bắc

Xem thêm

Cùng chuyên mục