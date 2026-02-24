Nam Bộ sắp đón mưa trái mùa

TPO - Dự báo trong chiều và tối các ngày 26-27/2, khu vực Nam Bộ, Khánh Hoà và Lâm Đồng sẽ đón mưa trái mùa sau nhiều ngày oi nóng. Miền Bắc, Thanh Hoá và Nghệ An trong hai ngày 25-26/2 cũng có mưa rải rác, cục bộ có mưa to.

Hôm nay (24/2), do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch đông mang theo nhiều hơi ẩm nên khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa, mưa nhỏ rải rác. Dự báo từ đêm nay, trời chuyển từ mưa nhỏ sang mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Từ ngày 25/2 đến hết ngày 26/2, miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An dự báo tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 10- 30mm/24h, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm/24h.

Nhận định xa hơn, khoảng từ ngày 3-6/3, khu vực miền Bắc, Thanh Hoá tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Nam Bộ có thể đón mưa trái mùa vào chiều và tối các ngày 26-27/2.

Thủ đô Hà Nội trong hai ngày 25-26/2 dự báo nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 22-24 độ, trời se lạnh về đêm và sáng sớm.

Đáng chú ý, khu vực Nam Bộ, Khánh Hòa và Lâm Đồng vào chiều tối các ngày 26-27/2 có khả năng xảy ra mưa rào và dông trái mùa với lượng mưa phổ biến từ 10- 20mm/24h, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đợt mưa dông này sẽ giúp khu vực Nam Bộ mát hơn sau chuỗi ngày nắng nóng diện rộng kéo dài.