Khí thế sản xuất trên những khai trường than ở Quảng Ninh

TPO - Những ngày đầu năm, tiếng máy rền vang giữa những khai trường than ở Quảng Ninh đánh dấu nhịp lao động mới của năm Bính Ngọ. Khí thế sản xuất bắt đầu từ kỷ luật ca kíp, từ sự phối hợp chặt chẽ giữa con người và công nghệ, tạo nên nhịp sản xuất không ngừng.

Những ca khai thác than đầu tiên của năm mới Bính Ngọ 2026.

Máy lớn vào guồng

Nhìn từ xa, khai trường Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV như một dây chuyền vận tải khổng lồ. Máy xúc gàu lớn bốc từng gầu đất đá, đổ gọn vào thùng xe tải trọng lớn đang chờ sẵn. Những con đường mỏ được san gạt theo tầng khai thác để xe lên xuống mượt, hạn chế thời gian chờ, giữ nhịp liên tục cho cả hệ thống. Mỗi chuyển động của gàu xúc, mỗi chuyến xe rời bãi đều là một mắt xích trong chuỗi vận hành, chỉ cần chệch nhịp ở một khâu là ảnh hưởng đến năng suất cả dây chuyền.

Ngay sau chương trình khai xuân, các công trường, phân xưởng đã đồng loạt ra quân sản xuất, kiểm tra thiết bị, phương tiện, bố trí nhân lực hợp lý, đảm bảo các điều kiện kỹ thuật, an toàn lao động và môi trường. Không khí lao động khẩn trương, nghiêm túc lan tỏa trên khắp các công trường, phân xưởng, thể hiện quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Máy xúc gàu lớn bốc từng gầu đất đá, đổ gọn vào thùng xe tải trọng lớn đang chờ sẵn.

Không còn vẻ tĩnh lặng của kỳ nghỉ Tết, công trường Than Cao Sơn như khoác lên mình diện mạo mới, nhộn nhịp, khẩn trương và đầy sức sống. Từng đoàn xe tải trọng lớn nối nhau lăn bánh, những dàn xúc điện, thủy lực liên tục vận hành, tiếng máy hòa cùng nhịp lao động tạo nên bản hòa âm sôi động của ngày ra quân đầu Xuân.

Với sự chuẩn bị chu đáo trước Tết, toàn bộ hệ thống thiết bị, xe máy đã được kiểm tra, bảo dưỡng kỹ lưỡng, sẵn sàng cho sản xuất ngay từ ngày đầu năm. Kỷ luật điều hành được giữ vững, các phương án kỹ thuật, an toàn được triển khai đồng bộ, thể hiện rõ tinh thần làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc và trách nhiệm của mỗi đơn vị, mỗi người lao động.

“Ngay trong ca sản xuất đầu tiên của ngày khai xuân, Công ty đã bóc xúc 44.407 m³ đất đá, sản xuất 3.056 tấn than, tiêu thụ 6.585 tấn than. Kết quả khởi đầu thuận lợi không chỉ mang ý nghĩa về sản lượng mà còn tạo đà tâm lý hứng khởi, củng cố niềm tin và quyết tâm cho toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động”, ông Phạm Quốc Việt, Giám đốc Công ty Than Cao Sơn chia sẻ.

﻿ Những đội hình chào ca, những cái bắt tay động viên ngay tại khai trường… tạo nên một bức tranh lao động giàu năng lượng

An toàn là mệnh lệnh

Nếu khai trường lộ thiên gây ấn tượng bởi tầm vóc thiết bị và không gian, thì hầm lò lại là một thế giới khác: chật, ẩm, tối, và đòi hỏi kỷ luật cao độ. Dưới ánh đèn lò, hệ thống chống giữ, thủy lực, đường ống, cáp điện hiện lên dày đặc, tạo cảm giác một “công trường kỹ thuật” nằm sâu trong lòng đất. Người thợ lò ngồi sát nhau bên thiết bị, gương mặt lấm than nhưng ánh mắt tập trung, thao tác gọn và dứt khoát.

Trong hầm lò, an toàn không phải khẩu hiệu, mà là điều kiện tồn tại của sản xuất. Mọi công đoạn đều đi kèm kiểm soát rủi ro: từ thông gió, theo dõi khí mỏ, kiểm tra hiện trường, đến quy trình vận hành thiết bị và kiểm soát đường vận tải trong lò. Người thợ hiểu rằng chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể kéo theo hậu quả lớn, nên kỷ luật luôn đặt lên trước cả tốc độ.

Chính vì vậy, văn hóa ca kíp ở vùng mỏ trở thành điểm tựa cho nhịp sản xuất. Chào ca là lúc nhắc lại các điểm nguy cơ, phân công vị trí, thống nhất phương án làm việc, kiểm đồ bảo hộ và dụng cụ. Giao ca là lúc tổng hợp việc đã làm, báo cáo phát sinh, bàn giao hiện trạng thiết bị và hiện trường cho ca sau. Những quy trình tưởng như khô khan ấy lại chính là thứ giúp hầm lò vận hành bền bỉ, hạn chế rủi ro, giữ nhịp sản xuất ổn định.

Trong hầm lò, an toàn không phải khẩu hiệu, mà là điều kiện tồn tại của sản xuất.

Cùng với đó, cơ giới hóa và hiện đại hóa đang thay đổi diện mạo nghề mỏ. Người thợ hôm nay không chỉ dựa vào sức lực, mà cần kỹ năng, hiểu thiết bị, nắm quy trình, làm chủ công nghệ. Sự chuyển dịch ấy khiến mỗi ca lò trở thành một ca làm việc kỹ thuật cao, trong đó an toàn là giới hạn đỏ, còn năng suất là kết quả của kỷ luật và tay nghề.

Trong gam màu xám của đất đá, những mảng màu bảo hộ, những đội hình chào ca, những cái bắt tay động viên ngay tại khai trường… tạo nên một bức tranh lao động giàu năng lượng. Ở đó, mỗi tấn than làm ra không chỉ là sản phẩm của máy móc, mà còn là kết tinh của kỷ luật, sự phối hợp và tinh thần bền bỉ của người thợ mỏ Quảng Ninh.