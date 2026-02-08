Tinh xảo chiến mã Bính Ngọ làm từ... than

TPO - Qua bàn tay điệu nghệ của ông Nguyễn Tuấn Quyết (SN 1974, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), những hòn than kíp lê thô ráp được tạc khắc, thổi hồn thành linh vật ngựa trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Trong không gian phủ một lớp bụi đen quen thuộc, thợ trong xưởng miệt mài hoàn thiện các tác phẩm linh vật phục vụ thị trường đầu năm.
Từ những khối than thô, dưới bàn tay điêu luyện, hình khối dần hiện ra sống động, vừa mang hơi thở văn hóa, vừa gợi tinh thần bền bỉ của người thợ mỏ.
Ngoài các tác phẩm lớn, xưởng còn làm nhiều mẫu ngựa mini với dáng đứng, dáng chạy khác nhau, phục vụ nhu cầu quà tặng, đồ lưu niệm. Những sản phẩm nhỏ được ưa chuộng vì vừa mang ý nghĩa phong thủy ngày đầu năm, vừa là món quà đậm chất văn hóa vùng mỏ.