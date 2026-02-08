Tinh xảo chiến mã Bính Ngọ làm từ... than

TPO - Qua bàn tay điệu nghệ của ông Nguyễn Tuấn Quyết (SN 1974, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), những hòn than kíp lê thô ráp được tạc khắc, thổi hồn thành linh vật ngựa trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ.