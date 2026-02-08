Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Choáng ngợp với vẻ đẹp nóc nhà thế giới

Đỗ Hợp
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Himalaya: Vẻ đẹp thuần khiết - Himalaya, là cuộc hội ngộ trong năng lượng thiên nhiên - văn hóa - con người Himalaya. Triển lãm đến từ nhân duyên gặp gỡ giữa Lhakpa Sonam Sherpa và Nguyễn Mạnh Duy vào đầu năm 2025 tại Kathmandu (Nepal).

z7511058924089-90b4f8e1bf5e0a0758362ce5004630da.jpg
Nhiếp ảnh gia Sonam giới thiệu với khách tham quan về những bức ảnh vùng núi tuyết Himalaya.

Triển lãm ảnh Himalaya: Vẻ đẹp thuần khiết diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 7 và 8/2.

Himalaya: Vẻ đẹp thuần khiết không đơn thuần là sự kiện trưng bày hình ảnh, mà là hành trình dẫn lối người xem bước vào vùng năng lượng an lành của rặng Tuyết Sơn.

Nhiếp ảnh gia Lhakpa Sonam Sherpa mang tới Việt Nam không chỉ những bức ảnh đại cảnh với thiên nhiên Himalaya choáng ngợp mà còn giới thiệu kho tàng tư liệu nhiếp ảnh quý giá về vùng đất dưới chân Mt Everest - nóc nhà thế giới.

Tác phẩm của ông lột tả sự hùng tráng, bao la và đầy mê hoặc của thiên nhiên, được chắt lọc từ gia tài nhiếp ảnh đồ sộ và tình yêu máu thịt với quê hương. Đây là lần đầu công chúng Việt Nam được chiêm ngưỡng Himalaya qua lăng kính chân thực của một nhiếp ảnh gia Sherpa bản địa.

Đồng hành cùng ông là “người kể chuyện Himalaya” - ông Nguyễn Mạnh Duy. Những bức ảnh là lát cắt cô đọng về hành trình hơn một thập kỷ gắn bó, từ những bước chân đầu tiên đến khi chinh phục đỉnh Everest và Lhotse (2025). Đó là câu chuyện về sự chuyển hóa nội tâm và tinh thần vô úy được nuôi dưỡng bởi miền đất này.

Ghi lại rất nhiều bức ảnh về vùng đất dưới chân Mt Everest - nóc nhà thế giới, với nhiếp ảnh gia Lhakpa Sonam Sherpa bức ảnh nào cũng ấn tượng và bức ảnh nào cũng có giá trị như nhau bởi với ông, các bức ảnh đều có sự kết nối.

Nhà nhiếp ảnh này cũng chia sẻ có những bức ảnh được thực hiện với thời gian rất lâu, ông phải treo trên đỉnh núi 2-3 ngày. Phần nhiều bức ảnh trong gia tài của ông là ghi lại cảnh vật, cuộc sống con người ở Namche - quê hương ông. Có những bức ảnh ông mất nhiều thời gian để đến.

“Tôi như có sự kết nối tâm linh. Tôi được các ngọn núi được che chở. Ở trên những đỉnh núi, có những lúc cô đơn, cảm xúc dâng trào mãnh liệt. Tôi đã khóc khi nhìn thấy những đỉnh núi hùng tráng khi thấy mình thật nhỏ bé nhưng tôi được an ủi và động viên rằng mình có sức khỏe để đi trên mảnh đất là quê hương mình để ghi lại những cảnh đẹp và đưa ra với bạn bè thế giới”.

z7511058924087-e0c09c2d0c246c95a3770a48cac0043e.jpg
Nhiếp ảnh gia Sonam (ngoài cùng bên trái), cùng ông Nguyễn Mạnh Duy (giữa) và khách mời chia sẻ kỷ niệm khi leo núi tại vùng Himalaya.

Nhiếp ảnh gia Lhakpa Sonam Sherpa sinh năm 1961 tại Namche Bazaar (Nepal). Dù mất thính giác từ năm 20 tuổi, ông đã vượt lên nghịch cảnh để trở thành người gìn giữ di sản văn hóa Sherpa. Ông là người sáng lập Bảo tàng và Khách sạn Sherwi Khangba, nơi lưu giữ lịch sử leo núi và văn hóa bản địa, từng được Google Street View và huyền thoại Reinhold Messner ghi nhận. Ông dành trọn đời mình để nghiên cứu, bảo tồn và tôn vinh vẻ đẹp của thung lũng Khumbu.

Ông Nguyễn Mạnh Duy có quá trình 10 năm làm báo trước khi đặt chân đến Nepal, Tây Tạng vào năm 2014. Là nhà sáng lập OM Himalayas và Sound Healing World, Pema Tenzin không chỉ là người Việt Nam chinh phục thành công hai đỉnh núi cao nhất thế giới (Everest và Lhotse) trong cùng một tuần vào tháng 5/2025, mà còn là người tiên phong đưa văn hóa, nghệ thuật trị liệu chuông xoay và tinh thần tỉnh thức từ Himalaya về Việt Nam.

4.jpg
Hoàng hôn nhìn từ đỉnh Gokyo trong bầu trời chiều mùa thu đặc trưng.
2.jpg
Sườn tây đỉnh Ama Dablam (6.812m), nơi các nhà leo núi di chuyển trên sống núi phủ tuyết.
himalaya-5-176984626375320631271.jpg
Bình minh sớm tại Foxingkot, Nirmal Pokhari, khu vực Pokhara, Nepal.
3.jpg
Hoàng hôn nhìn từ đỉnh Gokyo trong bầu trời chiều mùa thu đặc trưng.
Đỗ Hợp
#Himalaya #Lhakpa Sonam Sherpa #triển lãm ảnh #Nepal #đỉnh Everest #văn hóa Sherpa #Nóc nhà thế giới

