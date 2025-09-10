Nepal: Sân bay đóng cửa, khách du lịch mắc kẹt vì bạo loạn

TPO - Tình hình bất ổn và các cuộc biểu tình bạo lực leo thang ở Nepal đã khiến nhiều quốc gia như Israel và Ấn Độ phải ban hành cảnh báo du lịch khẩn cấp, khuyến cáo công dân của mình tránh đến quốc gia ở dãy Himalaya này.

Theo AP, các cuộc biểu tình bùng phát ở Nepal xuất phát từ sự bất bình lan rộng về nhiều vấn đề, bao gồm lệnh cấm mạng xã hội gây tranh cãi của chính phủ và những lo ngại ngày càng tăng về nạn tham nhũng tràn lan trong Chính phủ Nepal.

Hiện tại, các tranh chấp đã nhanh chóng leo thang thành những cuộc biểu tình lớn hơn, lan rộng khắp các khu vực đô thị lớn như Kathmandu.

Reuters cho hay, tính đến trưa 10/9 (giờ địa phương), các báo cáo của Israel cho biết đã có ít nhất 22 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

Đáng nói, sân bay quốc tế Tribhuvan ở Kathmandu - sân bay quốc tế duy nhất tại Nepal đã bị đóng cửa. Điều này làm nhiều chuyến bay quốc tế bị hủy hoặc buộc chuyển hướng sang Ấn Độ, khiến hàng trăm hành khách mắc kẹt, buộc phải thay đổi hành trình trong lo lắng.

Ngoài ra, chính quyền Nepal đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại Thủ đô Kathmandu, triển khai quân đội kiểm soát đường phố. Điều này khiến khách du lịch gần như không thể di chuyển tự do, nhiều tour tham quan thành phố, trekking hay leo núi đều phải hủy bỏ.

Binh lính quân đội Nepal đứng gác khi khói bốc lên từ khách sạn Hilton sau vụ đốt phá của người biểu tình. Ảnh: Reuters.

Một số công ty lữ hành quốc tế đã đưa ra khuyến cáo, thậm chí tạm ngừng tổ chức tour tới Nepal cho tới khi tình hình an ninh được đảm bảo. Các tổ chức du lịch cũng cảnh báo nguy cơ kéo dài của bất ổn chính trị, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ mùa du lịch cuối năm nay.

Về phía chính phủ các nước, mới đây Israel đã ban hành cảnh báo du lịch rõ ràng, khuyến cáo công dân tránh đến Nepal do môi trường không an toàn. Những người đang ở Nepal được kêu gọi hết sức thận trọng, ở trong nhà cho đến khi tình hình được cải thiện, và tránh xa các đám đông lớn và các cuộc biểu tình công cộng.

Tương tự, Ấn Độ bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình bất ổn. Bộ Ngoại giao Ấn Độ (MEA) khuyến cáo công dân nước này nên thận trọng khi đến Nepal và kêu gọi họ hoãn mọi chuyến đi đến quốc gia này cho đến khi tình hình ổn định.

Công dân Ấn Độ hiện đang ở Nepal được khuyến cáo nên trú ẩn tại nơi cư trú hiện tại, tránh ra đường và thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết, đồng thời giữ liên lạc với Đại sứ quán Ấn Độ tại Kathmandu. Các đường dây trợ giúp khẩn cấp cũng đã được kích hoạt để hỗ trợ công dân Ấn Độ.

Hình ảnh Thủ đô Kathmandu chìm trong khói lửa do bạo loạn. Ảnh: Reuters.

Theo TTW, tháng 9 - 11 vốn là mùa cao điểm của các tuyến trekking nổi tiếng như Everest Base Camp, Annapurna, Pokhara. Tuy nhiên, bạo loạn bùng phát đúng thời điểm này khiến hàng loạt tour bị hủy, khách quốc tế e ngại, đe dọa nghiêm trọng tới nguồn thu ngoại tệ quan trọng của Nepal.

“Nepal từ lâu được biết đến là điểm đến an toàn, thân thiện, nhưng cuộc khủng hoảng lần này có nguy cơ làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh quốc gia. Mặc dù việc Thủ tướng K.P. Sharma Oli tuyên bố từ chức hôm 9/9, báo hiệu một sự thay đổi chính trị, nhưng những vấn đề cơ bản dẫn đến các cuộc biểu tình vẫn chưa được giải quyết. Nếu tình hình không sớm được kiểm soát, Nepal có thể mất nhiều năm để khôi phục niềm tin từ du khách quốc tế.

Đặc biệt, cảnh báo du lịch từ Israel và Ấn Độ đóng vai trò như một lời nhắc nhở quan trọng cho tất cả du khách rằng hãy hết sức thận trọng và tránh đến Nepal cho đến khi tình hình an ninh được cải thiện”, TTW khuyến cáo.