Chính phủ cho ý kiến về Luật Thủ đô và 4 nội dung quan trọng khác

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thể chế phải đi trước dẫn đường, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, các vấn đề nảy sinh trên thực tế.

Sáng 27/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2/2026 để xem xét, thảo luận cho ý kiến về 5 nội dung.

Theo chương trình, tại phiên họp, Chính phủ sẽ xem xét, cho ý kiến, thảo luận các dự án: Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng nhấn mạnh, thể chế vừa là động lực, nguồn lực cho sự phát triển; thể chế phải đi trước dẫn đường, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, các vấn đề nảy sinh trên thực tế.

Nghị quyết các Đại hội của Đảng gần đây đều xác định: Xây dựng và hoàn thiện thể chế là một trong ba đột phá chiến lược trong phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ đã tổ chức 41 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, xem xét, cho ý kiến đối với hơn 215 dự án luật, pháp luật, nghị quyết và hồ sơ chính sách xây dựng luật, nghị quyết; trình Quốc hội xem xét, ban hành 179 văn bản - gấp hơn 2 lần so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Riêng năm 2025 đã cơ bản tháo gỡ những "điểm nghẽn" do quy định pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, thiết kế công cụ giám sát, kiểm tra, nâng cao năng lực thực thi của các cấp.

Các luật, nghị quyết được ban hành đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi, minh bạch, thúc đẩy phát triển đất nước theo đúng tinh thần "đổi mới tư duy pháp luật, cải cách thể chế, bảo đảm pháp luật đi trước, mở đường cho phát triển".

Khẳng định, thể chế, pháp luật đã góp phần tạo nền tảng cơ bản, động lực mới thúc đẩy phát triển 2 con số, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành ưu tiên, tập trung cao độ trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết thuộc lĩnh vực quản lý của bộ, ngành mình; đồng thời bố trí sắp xếp thời gian tham gia đóng góp ý kiến với các dự án luật, nghị quyết do các bộ, ngành khác chủ trì xây dựng.

Nhấn mạnh tinh thần quyết liệt, trách nhiệm, khẩn trương, người đứng đầu Chính phủ đề nghị các đại biểu phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm; phát biểu ngắn gọn, rõ ý, đi thẳng vào vấn đề; tập trung trao đổi những vấn đề quan trọng, còn ý kiến khác nhau cần thảo luận, xin ý kiến Chính phủ.