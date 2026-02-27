Khẩn trương đưa vào khai thác, sử dụng các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy

TPO - Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện ngày 26/2 yêu cầu các bộ ngành, địa phương nâng cao hiệu lực, hiệu quả sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí;

Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư, khẩn trương hoàn thành việc chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý hoặc xử lý theo hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khai thác, sử dụng các cơ sở nhà, đất dôi dư.

Đối với các cơ sở nhà, đất thực hiện tạm bàn giao, tiếp nhận trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, cần chỉ đạo đơn vị đã tạm bàn giao, tiếp nhận hoàn thiện thủ tục để chuyển giao tài sản theo quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày tạm bàn giao, tiếp nhận...

Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong bố trí, sắp xếp, xử lý, khai thác trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, bảo đảm hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí tài sản.

Trong khi đó, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát để ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản theo thẩm quyền, đặc biệt là các quy định cụ thể về phân cấp trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Lãnh đạo địa phương cần chỉ đạo sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất, tài sản công khi sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng các quy định.

Đối với các cơ sở nhà, đất đã thực hiện chuyển đổi công năng trước khi điều chỉnh quy hoạch: Cập nhật, điều chỉnh ngay quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn và các quy hoạch khác có liên quan sau khi thực hiện chuyển đổi công năng, giao, điều chuyển nhà, đất.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu tiếp tục rà soát việc quản lý, sử dụng xe ô tô, máy móc, thiết bị phục vụ công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo tiêu chuẩn, định mức được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Đối với tài sản còn sử dụng được thì điều chuyển ngay cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn thiếu tài sản để sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm chi ngân sách; đối với tài sản hỏng, không còn sử dụng được hoặc không có cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu tiếp nhận thì khẩn trương thanh lý, thu tiền nộp ngân sách.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc được giao trực tiếp chỉ đạo việc triển khai, đôn đốc; xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện Công điện này.