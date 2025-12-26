Cà Mau chuyển giao hơn 130 tài sản công dôi dư về xã

TPO - Qua rà soát, tỉnh Cà Mau có hơn 280 tài sản công là nhà, đất dôi dư đưa vào kế hoạch sắp xếp, xử lý. Trong đó, có hơn 130 danh mục giao về cho UBND cấp xã quản lý, tiếp tục điều chuyển công năng.

Ngày 26/12, tin từ Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, qua rà soát, tỉnh đã cơ bản xác định được các cơ sở cần chuyển đổi công năng, các cơ sở không còn nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả để đưa vào kế hoạch sắp xếp, xử lý, với 289 danh mục.

Trong đó, tỉnh đưa vào kế hoạch khai thác (cho thuê đất, đấu giá, mời gọi đầu tư) 150 danh mục và giao về cho UBND cấp xã quản lý, tiếp tục điều chuyển công năng cho các đơn vị trực thuộc là 139 danh mục.

Tỉnh Cà Mau có hơn 280 tài sản công là nhà, đất dôi dư đưa vào kế hoạch sắp xếp, xử lý.

Địa bàn TP. Bạc Liêu (cũ) có nhiều danh mục cơ sở nhà đất dôi dư đưa vào kế hoạch sắp xếp nhất, với 64 cơ sở, như phường Bạc Liêu 53 danh mục, phường Vĩnh Trạch 8 danh mục, phường Hiệp Thành 3 danh mục và phường An Xuyên 12 danh mục, xã Hòa Bình 12 danh mục…

Để khai thác và sử dụng hiệu quả tài sản công là nhà, đất dôi dư, Sở Tài chính tỉnh Cà Mau đề xuất UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt; hướng dẫn các địa phương bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đối với các cơ sở nhà đất nêu trên đảm bảo quy hoạch được tuân thủ đúng quy định.

Ông Tăng Vũ Em - Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Cà Mau - cho biết hiện nay trung tâm được giao quản lý 40 khu đất. Trong đó có 25 khu được giao để đấu giá và 15 khu để giao để quản lý. ​

Theo ông Em, trung tâm tiến hành rà soát các quy trình thủ tục đối với những cái khu đất đủ điều kiện để đấu giá, phối hợp với các cơ quan có liên quan để thực hiện đấu giá. ​

Đối với những khu đất chưa đảm bảo các điều kiện, trung tâm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng khẩn trương rà soát hoàn chỉnh các quy định pháp lý liên quan tới thửa đất và nhà để đảm bảo đầy đủ các điều kiện và thực hiện đấu giá theo đúng quy định.

“Trong thời gian tiến hành rà soát các quy định, Trung tâm sẽ triển khai quy trình để cho thuê ngắn hạn để đảm bảo làm sao khai thác các cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh một cách hiệu quả nhất và tránh lãng phí tài sản công của nhà nước được giao”, ông Em nói.