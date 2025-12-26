Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cà Mau chuyển giao hơn 130 tài sản công dôi dư về xã

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Qua rà soát, tỉnh Cà Mau có hơn 280 tài sản công là nhà, đất dôi dư đưa vào kế hoạch sắp xếp, xử lý. Trong đó, có hơn 130 danh mục giao về cho UBND cấp xã quản lý, tiếp tục điều chuyển công năng.

Ngày 26/12, tin từ Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, qua rà soát, tỉnh đã cơ bản xác định được các cơ sở cần chuyển đổi công năng, các cơ sở không còn nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả để đưa vào kế hoạch sắp xếp, xử lý, với 289 danh mục.

Trong đó, tỉnh đưa vào kế hoạch khai thác (cho thuê đất, đấu giá, mời gọi đầu tư) 150 danh mục và giao về cho UBND cấp xã quản lý, tiếp tục điều chuyển công năng cho các đơn vị trực thuộc là 139 danh mục.

606938992-2096465044436733-7135438783124939920-n.jpg
Tỉnh Cà Mau có hơn 280 tài sản công là nhà, đất dôi dư đưa vào kế hoạch sắp xếp, xử lý.

Địa bàn TP. Bạc Liêu (cũ) có nhiều danh mục cơ sở nhà đất dôi dư đưa vào kế hoạch sắp xếp nhất, với 64 cơ sở, như phường Bạc Liêu 53 danh mục, phường Vĩnh Trạch 8 danh mục, phường Hiệp Thành 3 danh mục và phường An Xuyên 12 danh mục, xã Hòa Bình 12 danh mục…

Để khai thác và sử dụng hiệu quả tài sản công là nhà, đất dôi dư, Sở Tài chính tỉnh Cà Mau đề xuất UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt; hướng dẫn các địa phương bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đối với các cơ sở nhà đất nêu trên đảm bảo quy hoạch được tuân thủ đúng quy định.

Ông Tăng Vũ Em - Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Cà Mau - cho biết hiện nay trung tâm được giao quản lý 40 khu đất. Trong đó có 25 khu được giao để đấu giá và 15 khu để giao để quản lý. ​

Theo ông Em, trung tâm tiến hành rà soát các quy trình thủ tục đối với những cái khu đất đủ điều kiện để đấu giá, phối hợp với các cơ quan có liên quan để thực hiện đấu giá. ​

Đối với những khu đất chưa đảm bảo các điều kiện, trung tâm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng khẩn trương rà soát hoàn chỉnh các quy định pháp lý liên quan tới thửa đất và nhà để đảm bảo đầy đủ các điều kiện và thực hiện đấu giá theo đúng quy định.

“Trong thời gian tiến hành rà soát các quy định, Trung tâm sẽ triển khai quy trình để cho thuê ngắn hạn để đảm bảo làm sao khai thác các cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh một cách hiệu quả nhất và tránh lãng phí tài sản công của nhà nước được giao”, ông Em nói.

Tân Lộc
#tài sản công #Cà Mau #quản lý đất đai #xã #đấu giá #quy hoạch #dôi dư #trụ sở #đất công

Xem thêm

Cùng chuyên mục