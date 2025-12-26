Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

5 tỉnh thành có số ô tô đăng ký mới nhiều nhất 2025

Thanh Hà
TPO - Ngày 26/12, Cục CSGT cho biết năm 2025 số lượng ô tô đăng ký mới tăng 27% so với năm 2024.

Ảnh minh họa.

Theo Cục CSGT, qua dữ liệu đăng ký xe năm 2025 (từ ngày 15/12/2024 đến 14/12/2025) cho thấy số lượng ô tô toàn quốc đăng ký mới là 624.300 xe, tăng 27% so với năm 2024 (đăng ký mới 491.394 xe).

Trong đó, 5 địa phương đăng ký mới nhiều nhất là TP Hồ Chí Minh: 102.354 xe, Hà Nội: 88.165 xe, Hải Phòng: 31.436 xe, Bắc Ninh: 30.721 xe, Phú Thọ: 26.930 xe.

Về xe mô tô, toàn quốc đăng ký mới 3.234.189 xe, so với năm 2024 tăng 34,9%.

5 địa phương đăng ký mới nhiều nhất: TP Hồ Chí Minh: 290.570 xe, Hà Nội: 255.658 xe, An Giang: 157.699 xe, Đồng Nai: 135.332 xe, Lâm Đồng: 130.934 xe.

Năm 2025, ghi nhận số xe tải, xe container toàn quốc đăng ký mới 122.235 xe, tăng 35% so với năm 2024.

Thanh Hà
