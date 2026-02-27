Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

CSGT 'lập chốt' kiểm tra nồng độ cồn lái đò Chùa Hương

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 27/2, CSGT đường thủy lập chốt kiểm tra nồng độ cồn lái đò, việc chấp hành quy định mặc áo phao của du khách tại Lễ hội Chùa Hương.

Sáng 27/2, CSGT đường thủy cùng Công an xã Hương Sơn kiểm tra dọc tuyến suối Yến về việc chấp hành quy định giao thông đường thủy. Tại các điểm kiểm tra, lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra nồng độ cồn các lái đò, kiểm tra việc mặc áo phao đúng quy định đối với toàn bộ du khách trên đò. Đoàn kiểm tra không ghi nhận trường hợp vi phạm; các lái đò đều nghiêm túc hướng dẫn hành khách mặc áo phao đúng quy định trước khi xuất bến.

Đại úy Bùi Xuân Trường - cán bộ Đội CSGT đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội cho biết: “Ngay từ đầu mùa lễ hội, lực lượng CSGT đường thủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, kiểm tra trực tiếp trên tuyến suối Yến. Đến nay, ý thức của người dân và du khách đã nâng lên rõ rệt, góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông đường thủy trong mùa lễ hội. Việc du khách đồng thuận chấp hành quy định không chỉ giúp giảm thiểu nguy cơ mất an toàn mà còn tạo điều kiện để lực lượng chức năng tổ chức điều tiết phương tiện thuận lợi, hạn chế va chạm và ùn ứ trên tuyến vận chuyển chính của lễ hội.”

z7568923967547-c69ab1733cd52a60cf70e1eedc157e21.jpg
CSGT đo nồng độ cồn các lái đò ngày 27/2.

Nhiều lái đò cho biết, sau thời gian Ban Tổ chức tăng cường tuyên truyền và áp dụng các biện pháp kiểm tra quyết liệt, nhận thức của du khách đã thay đổi tích cực. Việc mặc áo phao hiện nay không còn mang tính đối phó mà trở thành thói quen tự giác nhằm bảo đảm an toàn cho chính bản thân du khách.

Du khách tham gia lễ hội cũng bày tỏ sự đồng thuận cao đối với quy định bắt buộc mặc áo phao. Nhiều ý kiến cho rằng việc siết chặt an toàn giao thông đường thủy giúp hành trình trên suối Yến trở nên yên tâm hơn, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm khi lượng phương tiện vận chuyển lớn.

Đại diện lực lượng chức năng đánh giá, kết quả 100% du khách chấp hành quy định trong ngày 27/2 là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác tuyên truyền kết hợp kiểm tra, xử lý nghiêm mà Ban Tổ chức Lễ hội đã triển khai trong thời gian qua. Đây cũng là bước chuyển quan trọng trong việc nâng cao văn hóa tham gia giao thông đường thủy tại khu di tích.

z7568923959706-266ea33537b2f7f159ae001bae3463a1.jpg
100% du khách mặc áo phao khi di chuyển trên đò

Ông Nguyễn Minh Đức, Phó giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch Chùa Hương cho biết, kết quả đạt được trong ngày hôm nay là nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa Ban Tổ chức lễ hội, lực lượng chức năng và đội ngũ lái đò trong việc tuyên truyền, vận động cũng như kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong thời gian qua.

“Sau thời gian đầu chủ yếu tuyên truyền, nhắc nhở, Hợp tác xã đã phối hợp với các lực lượng chức năng áp dụng biện pháp kiểm tra chặt chẽ hơn. Các lái đò được yêu cầu chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để du khách không mặc áo phao. Đến nay, ý thức của cả lái đò và du khách đã thay đổi rõ rệt, việc mặc áo phao trở thành quy định được tự giác chấp hành, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối trên suối Yến.” , ông Nguyễn Minh Đức chia sẻ.

Ông Tạ Đình Dũng - Tổ trưởng Tổ Thông tin – Truyền thông (Ban Tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026) cho biết, trong thời gian tới, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra thường xuyên, không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là. Mọi phương tiện vận chuyển khách trên suối Yến phải bảo đảm tuyệt đối các điều kiện an toàn trước khi xuất bến, góp phần xây dựng hình ảnh lễ hội văn minh, thân thiện và an toàn. Việc toàn bộ du khách chấp hành mặc áo phao không chỉ bảo đảm an toàn cho hoạt động vận chuyển đường thủy mà còn cho thấy sự đồng thuận của Nhân dân và du khách đối với các giải pháp quản lý lễ hội của chính quyền địa phương, hướng tới mục tiêu tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương năm 2026 theo tiêu chí “An toàn – Thân thiện – Chất lượng”.

Xử phạt 8 lái đò vi phạm quy định an toàn giao thông đường thủy

Ban Quản lý vận chuyển thuộc Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch Chùa Hương vừa ban hành thông báo xử lý các trường hợp vi phạm quy định an toàn giao thông đường thủy trong thời gian diễn ra Lễ hội Du lịch Chùa Hương năm 2026. Qua công tác kiểm tra, giám sát trên tuyến suối Yến, lực lượng chức năng đã phát hiện 8 trường hợp lái đò vi phạm quy định khi để du khách không mặc áo phao trong quá trình vận chuyển. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy, vi phạm quy chế hoạt động vận chuyển khách phục vụ lễ hội. Các lái đò vi phạm đã bị áp dụng hình thức cắt lượt vận chuyển khách, đồng thời một số trường hợp vi phạm nghiêm trọng bị đình chỉ hoạt động đến hết ngày 27/3/2026.

Trần Hoàng
#An toàn giao thông đường thủy #Kiểm tra nồng độ cồn lái đò #Chấp hành quy định mặc áo phao #Tăng cường tuyên truyền lễ hội #Nâng cao ý thức du khách #Quản lý an toàn lễ hội Chùa Hương #Xử lý vi phạm an toàn đường thủy #Hình ảnh lễ hội văn minh #thân thiện #Phối hợp lực lượng chức năng #Thực thi quy định an toàn mùa lễ hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục