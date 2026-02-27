CSGT 'lập chốt' kiểm tra nồng độ cồn lái đò Chùa Hương

Sáng 27/2, CSGT đường thủy cùng Công an xã Hương Sơn kiểm tra dọc tuyến suối Yến về việc chấp hành quy định giao thông đường thủy. Tại các điểm kiểm tra, lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra nồng độ cồn các lái đò, kiểm tra việc mặc áo phao đúng quy định đối với toàn bộ du khách trên đò. Đoàn kiểm tra không ghi nhận trường hợp vi phạm; các lái đò đều nghiêm túc hướng dẫn hành khách mặc áo phao đúng quy định trước khi xuất bến.

Đại úy Bùi Xuân Trường - cán bộ Đội CSGT đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội cho biết: “Ngay từ đầu mùa lễ hội, lực lượng CSGT đường thủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, kiểm tra trực tiếp trên tuyến suối Yến. Đến nay, ý thức của người dân và du khách đã nâng lên rõ rệt, góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông đường thủy trong mùa lễ hội. Việc du khách đồng thuận chấp hành quy định không chỉ giúp giảm thiểu nguy cơ mất an toàn mà còn tạo điều kiện để lực lượng chức năng tổ chức điều tiết phương tiện thuận lợi, hạn chế va chạm và ùn ứ trên tuyến vận chuyển chính của lễ hội.”

CSGT đo nồng độ cồn các lái đò ngày 27/2.

Nhiều lái đò cho biết, sau thời gian Ban Tổ chức tăng cường tuyên truyền và áp dụng các biện pháp kiểm tra quyết liệt, nhận thức của du khách đã thay đổi tích cực. Việc mặc áo phao hiện nay không còn mang tính đối phó mà trở thành thói quen tự giác nhằm bảo đảm an toàn cho chính bản thân du khách.

Du khách tham gia lễ hội cũng bày tỏ sự đồng thuận cao đối với quy định bắt buộc mặc áo phao. Nhiều ý kiến cho rằng việc siết chặt an toàn giao thông đường thủy giúp hành trình trên suối Yến trở nên yên tâm hơn, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm khi lượng phương tiện vận chuyển lớn.

Đại diện lực lượng chức năng đánh giá, kết quả 100% du khách chấp hành quy định trong ngày 27/2 là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác tuyên truyền kết hợp kiểm tra, xử lý nghiêm mà Ban Tổ chức Lễ hội đã triển khai trong thời gian qua. Đây cũng là bước chuyển quan trọng trong việc nâng cao văn hóa tham gia giao thông đường thủy tại khu di tích.

100% du khách mặc áo phao khi di chuyển trên đò

Ông Nguyễn Minh Đức, Phó giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch Chùa Hương cho biết, kết quả đạt được trong ngày hôm nay là nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa Ban Tổ chức lễ hội, lực lượng chức năng và đội ngũ lái đò trong việc tuyên truyền, vận động cũng như kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong thời gian qua.

“Sau thời gian đầu chủ yếu tuyên truyền, nhắc nhở, Hợp tác xã đã phối hợp với các lực lượng chức năng áp dụng biện pháp kiểm tra chặt chẽ hơn. Các lái đò được yêu cầu chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để du khách không mặc áo phao. Đến nay, ý thức của cả lái đò và du khách đã thay đổi rõ rệt, việc mặc áo phao trở thành quy định được tự giác chấp hành, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối trên suối Yến.” , ông Nguyễn Minh Đức chia sẻ.

Ông Tạ Đình Dũng - Tổ trưởng Tổ Thông tin – Truyền thông (Ban Tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026) cho biết, trong thời gian tới, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra thường xuyên, không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là. Mọi phương tiện vận chuyển khách trên suối Yến phải bảo đảm tuyệt đối các điều kiện an toàn trước khi xuất bến, góp phần xây dựng hình ảnh lễ hội văn minh, thân thiện và an toàn. Việc toàn bộ du khách chấp hành mặc áo phao không chỉ bảo đảm an toàn cho hoạt động vận chuyển đường thủy mà còn cho thấy sự đồng thuận của Nhân dân và du khách đối với các giải pháp quản lý lễ hội của chính quyền địa phương, hướng tới mục tiêu tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương năm 2026 theo tiêu chí “An toàn – Thân thiện – Chất lượng”.

Xử phạt 8 lái đò vi phạm quy định an toàn giao thông đường thủy

Ban Quản lý vận chuyển thuộc Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch Chùa Hương vừa ban hành thông báo xử lý các trường hợp vi phạm quy định an toàn giao thông đường thủy trong thời gian diễn ra Lễ hội Du lịch Chùa Hương năm 2026. Qua công tác kiểm tra, giám sát trên tuyến suối Yến, lực lượng chức năng đã phát hiện 8 trường hợp lái đò vi phạm quy định khi để du khách không mặc áo phao trong quá trình vận chuyển. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy, vi phạm quy chế hoạt động vận chuyển khách phục vụ lễ hội. Các lái đò vi phạm đã bị áp dụng hình thức cắt lượt vận chuyển khách, đồng thời một số trường hợp vi phạm nghiêm trọng bị đình chỉ hoạt động đến hết ngày 27/3/2026.