Khách đi chùa Hương không mặc đủ áo phao thì đò không được xuất bến

TPO - Tại Lễ hội Chùa Hương 2026, đối với những đò có du khách không mặc áo phao, lực lượng chức năng yêu cầu đưa đò vào bờ, mời du khách mặc đầy đủ áo phao theo đúng quy định; thẻ hoạt động của lái đò sẽ bị tạm giữ để nhắc nhở trách nhiệm.

Chiều 25/2, Ban Tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý và nhắc nhở các trường hợp vi phạm quy định về mặc áo phao trên toàn tuyến suối Yến. Đây là động thái thể hiện quyết tâm cao của ban tổ chức và các lực lượng chức năng trong việc siết chặt kỷ cương, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và phật tử khi tham gia hành trình lễ hội.

Hoạt động kiểm tra được triển khai đồng bộ dọc tuyến suối Yến - tuyến giao thông đường thủy chính phục vụ du khách hành hương. Các tổ công tác tập trung kiểm tra việc chấp hành quy định mặc áo phao của du khách và trách nhiệm nhắc nhở của các lái đò. Tinh thần chung được quán triệt là xử lý nghiêm, không có ngoại lệ, nhằm thực hiện đúng mục tiêu xuyên suốt của lễ hội năm nay: “An toàn - thân thiện - chất lượng”.

Cơ quan chức năng yêu cầu đò về bến khi không đủ khách mặc áo phao.

Theo Ban Tổ chức, từ ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ đến nay, đa số du khách và các lái đò đã nghiêm túc chấp hành quy định mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp cố tình vi phạm. Một số lái đò chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm nhắc nhở hành khách; một số du khách chưa tự giác chấp hành, thậm chí có biểu hiện chống đối hoặc mặc áo phao mang tính đối phó.

Trong những ngày đầu Xuân, các lực lượng chủ yếu tập trung tuyên truyền, nhắc nhở, vận động để tạo không khí vui tươi, thân thiện cho du khách. Tuy nhiên, khi bước vào giai đoạn cao điểm của lễ hội, ban tổ chức xác định cần áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn để đảm bảo an toàn.

HTX Dịch vụ Du lịch Chùa Hương phát loa nhắc nhở du khách mặc áo phao đầy đủ theo quy định khi đi đò.

Đại diện HTX Dịch vụ Du lịch Chùa Hương cho biết, sau thời gian tuyên truyền, vận động, đơn vị đã triển khai các biện pháp cứng rắn đối với các trường hợp vi phạm. Cụ thể, đối với những đò có du khách không mặc áo phao, lực lượng chức năng sẽ yêu cầu đưa đò vào bờ, mời du khách mặc đầy đủ áo phao theo đúng quy định. Đồng thời, thẻ hoạt động của lái đò sẽ bị tạm giữ để nhắc nhở trách nhiệm; chỉ khi bảo đảm chấp hành đầy đủ mới cho phép tiếp tục hành trình.

Theo phản ánh của một số lái đò, có trường hợp du khách mặc áo phao khi rời bến nhưng sau đó tự ý cởi bỏ; cá biệt có trường hợp không hợp tác khi được yêu cầu mặc áo phao. Trước tình hình này, HTX khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nghiêm, buộc lái đò phải chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo hành khách trên đò tuân thủ quy định pháp luật trong suốt quá trình lưu thông.

Song song với công tác kiểm tra, xử lý, HTX Dịch vụ Du lịch Chùa Hương tiếp tục tăng cường tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh tại các bến đò, trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua đội ngũ lái đò, nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành của du khách. Các thông điệp tuyên truyền tập trung nhấn mạnh quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo đảm an toàn cho chính mình và cộng đồng.

Ban Tổ chức cũng đề nghị du khách và phật tử khi về với lễ hội cần chủ động hợp tác với lực lượng chức năng, nghiêm túc mặc áo phao trong suốt hành trình trên suối Yến. Sự phối hợp tích cực của du khách chính là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng hình ảnh lễ hội văn minh, an toàn và thân thiện...