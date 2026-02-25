Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Đà Nẵng: Phát hiện đối tượng liên tục bay flycam vào vùng cấm, uy hiếp an toàn hàng không

Thanh Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Qua kiểm tra phương tiện và dữ liệu lưu trữ cho thấy, đối tượng đã nhiều lần sử dụng flycam hoạt động trái phép trong nhiều ngày liên tiếp, đặc biệt trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Ngày 24/2, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) TP. Đà Nẵng cho hay đã phát hiện, theo dõi và kịp thời tạm giữ 1 phương tiện bay không người lái (flycam) hoạt động trái phép trong khu vực cấm bay, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn hàng không.

flycam-2.jpg
Lực lượng chức năng phát hiện người dân bay flycam trái phép.

Khoảng 14h cùng ngày, tại khu vực bờ biển Nguyễn Tất Thành, lực lượng chức năng phát hiện ông Trương N.T. (sinh năm 1990, trú tại tổ 24, phường Hòa Khánh) điều khiển flycam bay vào khu vực cấm.

Qua kiểm tra phương tiện và dữ liệu lưu trữ cho thấy, đối tượng đã nhiều lần sử dụng flycam hoạt động trái phép trong nhiều ngày liên tiếp, đặc biệt trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Việc điều khiển phương tiện xâm nhập vùng cấm bay tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn bay tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng của Bộ CHQS thành phố đã tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở, giải thích để ông T. nhận thức rõ hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng phương tiện bay không người lái. Với hành vi nêu trên, cá nhân vi phạm có thể bị xử phạt hành chính từ 30-40 triệu đồng và tịch thu phương tiện theo khoản 11, Điều 8, Nghị định 282.

Ban CHQS phường Hòa Khánh đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện bay trái phép, hoàn thiện hồ sơ và bàn giao cho cơ quan Công an tiếp tục xử lý.

flycam-3.jpg
Ông T. liên tục điều khiển phương tiện xâm nhập vùng cấm bay trong dịp Tết.

Bộ CHQS cho biết thêm, trước tình trạng thiết bị bay không người lái (flycam, UAV) hoạt động không phép trên địa bàn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn hàng không, Bộ CHQS đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, rà soát, truy vết, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó còn đẩy mạnh việc tuyên truyền pháp luật về quản lý, sử dụng phương tiện bay không người lái đến từng khu dân cư, cơ sở kinh doanh dịch vụ flycam và người dân, du khách; yêu cầu ký cam kết không vi phạm vùng cấm bay, vùng hạn chế bay.

Trong dịp Tết (từ ngày 17-22/2), Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng liên tục phát hiện thiết bị bay không người lái xuất hiện trong khu vực cấm bay, làm ảnh hưởng trực tiếp đến hàng chục chuyến bay.

Thanh Hiền
#Đà Nẵng #flycam #bay vào vùng cấm #uy hiếp an toàn hàng không #sân bay Đà Nẵng #Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng

