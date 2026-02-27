5 Thượng tướng quân đội nghỉ công tác từ ngày 1/3

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các quyết định thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam với 5 Thượng tướng quân đội.

Cụ thể, tại các Quyết định ngày 26/2, Thủ tướng Chính phủ quyết định 4 Thượng tướng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Hoàng Xuân Chiến, Lê Huy Vịnh, Võ Minh Lương và Vũ Hải Sản thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nghỉ công tác kể từ ngày 1/3/2026.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến sinh ngày 12/4/1961, Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII và XIII, ông giữ chức Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ tháng 7/2020.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh sinh ngày 9/1/1961, Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII và XIII, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ tháng 10/2020.

Thượng tướng Võ Minh Lương sinh ngày 16/3/1963, Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, XIII, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ tháng 10/2020.

Thượng tướng Vũ Hải Sản sinh ngày 12/5/1961, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII và XIII, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ tháng 7/2020.

Cũng trong ngày 26/2, Thủ tướng có quyết định với Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, thôi giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nghỉ công tác kể từ ngày 1/3/2026.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng sinh ngày 15/6/1965, Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII và XIII, giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam từ tháng 11/2020.

Luân Dũng
