Buổi bầu cử đặc biệt trong đêm giữa trùng khơi sóng gió

TPO - Trong đêm 26/2, tại vùng biển khu vực mỏ Thăng Long - Đông Đô (cách Vũng Tàu khoảng 160 km về phía Đông Nam), Tổ bầu cử trên biển (Tổ bầu cử số 10), phường Phước Thắng, TPHCM đã tổ chức bầu cử sớm cho các cử tri đang thực hiện nhiệm vụ trên tàu CSB 6008 (Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3).

Chiều 27/2, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, đêm qua (26/2), điều kiện thời tiết phức tạp, mưa giông kèm gió lớn ở vùng biển khu vực mỏ Thăng Long - Đông Đô, gây khó khăn cho công tác tiếp cận tàu. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm, cán bộ, nhân viên Tàu KN 260 cùng các thành viên Tổ bầu cử trên biển đã hạ xuồng, di chuyển sang tàu CSB 6008, bảo đảm tổ chức bầu cử đúng kế hoạch, an toàn, nghiêm túc.

Tại tàu CSB 6008, Tổ phó Tổ bầu cử số 10, đã triển khai để cử tri nghiên cứu tiểu sử, chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tổ Bầu cử xuống xuồng di chuyển sang tàu Cảnh sát biển 6008. Ảnh: Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3

“Để công tác bầu cử diễn ra đúng quy định, Đại úy Nguyễn Đức Hoàng, Thuyền trưởng Tàu CSB 6008 đã chỉ đạo tổ chức cho các cử tri vừa thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, vừa bảo đảm đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân. Các cử tri được tiếp cận đầy đủ thông tin, được tổ bầu cử phổ biến kỹ về thể lệ, nội quy bỏ phiếu theo đúng quy định của pháp luật”- Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thông tin.

Việc tổ chức bầu cử cho các cử tri trên Tàu CSB 6008 được Tổ bầu cử số 10 tiến hành chặt chẽ, đúng pháp luật; các cử tri tham gia đầy đủ theo danh sách niêm yết, nhận phiếu và thực hiện quyền bầu cử theo đúng quy định.

Cử tri nghiên cứu tiểu sử, chương trình hành động của người ứng cử. Ảnh: Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3

Cử tri là cán bộ, chiến sĩ trên tàu CSB 6008 nhận phiếu bầu. Ảnh: Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3

Đại úy Nguyễn Đức Hoàng, Thuyền trưởng Tàu CSB 6008 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) cho biết, việc tổ chức bầu cử sớm trên biển không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ xa đất liền được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc, trách nhiệm cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội và chính quyền địa phương trong việc bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Đây là sự ghi nhận, động viên kịp thời đối với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bám biển, giữ vững chủ quyền, an ninh, an toàn trên các vùng biển được phân công quản lý.

Cử tri bỏ phiếu bầu. Ảnh: Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3

Xác nhận cử tri hoàn thành nhiệm vụ bầu cử. Ảnh: Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3

Việc tổ chức bầu cử sớm trên biển cũng góp phần củng cố niềm tin, nâng cao ý thức trách nhiệm chính trị cho mỗi cán bộ, chiến sĩ, khẳng định dù ở bất cứ hoàn cảnh, điều kiện công tác nào, quyền bầu cử - quyền thiêng liêng của công dân luôn được tôn trọng, bảo đảm đầy đủ, nhất là đối với những cử tri không có điều kiện tham gia bầu cử tập trung vào ngày 15/3 tới.