Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Buổi bầu cử đặc biệt trong đêm giữa trùng khơi sóng gió

Hữu Huy - Đức Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong đêm 26/2, tại vùng biển khu vực mỏ Thăng Long - Đông Đô (cách Vũng Tàu khoảng 160 km về phía Đông Nam), Tổ bầu cử trên biển (Tổ bầu cử số 10), phường Phước Thắng, TPHCM đã tổ chức bầu cử sớm cho các cử tri đang thực hiện nhiệm vụ trên tàu CSB 6008 (Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3).

Chiều 27/2, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, đêm qua (26/2), điều kiện thời tiết phức tạp, mưa giông kèm gió lớn ở vùng biển khu vực mỏ Thăng Long - Đông Đô, gây khó khăn cho công tác tiếp cận tàu. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm, cán bộ, nhân viên Tàu KN 260 cùng các thành viên Tổ bầu cử trên biển đã hạ xuồng, di chuyển sang tàu CSB 6008, bảo đảm tổ chức bầu cử đúng kế hoạch, an toàn, nghiêm túc.

Tại tàu CSB 6008, Tổ phó Tổ bầu cử số 10, đã triển khai để cử tri nghiên cứu tiểu sử, chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

1-to-bau-cu-xuong-xuong-co-dong-sang-tau-csb-6008.jpg
Tổ Bầu cử xuống xuồng di chuyển sang tàu Cảnh sát biển 6008. Ảnh: Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3

“Để công tác bầu cử diễn ra đúng quy định, Đại úy Nguyễn Đức Hoàng, Thuyền trưởng Tàu CSB 6008 đã chỉ đạo tổ chức cho các cử tri vừa thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, vừa bảo đảm đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân. Các cử tri được tiếp cận đầy đủ thông tin, được tổ bầu cử phổ biến kỹ về thể lệ, nội quy bỏ phiếu theo đúng quy định của pháp luật”- Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thông tin.

Việc tổ chức bầu cử cho các cử tri trên Tàu CSB 6008 được Tổ bầu cử số 10 tiến hành chặt chẽ, đúng pháp luật; các cử tri tham gia đầy đủ theo danh sách niêm yết, nhận phiếu và thực hiện quyền bầu cử theo đúng quy định.

cu-tri-nghien-cuu-tieu-su-chuong-trinh-hanh-dong-cua-nguoi-ung-cu.jpg
Cử tri nghiên cứu tiểu sử, chương trình hành động của người ứng cử. Ảnh: Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3
cu-tri-nhan-phieu-bau.jpg
Cử tri là cán bộ, chiến sĩ trên tàu CSB 6008 nhận phiếu bầu. Ảnh: Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3

Đại úy Nguyễn Đức Hoàng, Thuyền trưởng Tàu CSB 6008 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) cho biết, việc tổ chức bầu cử sớm trên biển không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ xa đất liền được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc, trách nhiệm cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội và chính quyền địa phương trong việc bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Đây là sự ghi nhận, động viên kịp thời đối với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bám biển, giữ vững chủ quyền, an ninh, an toàn trên các vùng biển được phân công quản lý.

cac-cu-tri-bo-phieu-bau-cu.jpg
Cử tri bỏ phiếu bầu. Ảnh: Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3
xac-nhan-cu-tri-hoan-thanh-nhiem-vu-bau-cu.jpg
Xác nhận cử tri hoàn thành nhiệm vụ bầu cử. Ảnh: Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3

Việc tổ chức bầu cử sớm trên biển cũng góp phần củng cố niềm tin, nâng cao ý thức trách nhiệm chính trị cho mỗi cán bộ, chiến sĩ, khẳng định dù ở bất cứ hoàn cảnh, điều kiện công tác nào, quyền bầu cử - quyền thiêng liêng của công dân luôn được tôn trọng, bảo đảm đầy đủ, nhất là đối với những cử tri không có điều kiện tham gia bầu cử tập trung vào ngày 15/3 tới.

Hữu Huy - Đức Định
#bầu cử #biển #quyền công dân #quân đội #cảnh sát biển #Chính phủ #đặc biệt

Xem thêm

Cùng chuyên mục