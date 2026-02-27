Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh thi công đoạn metro ngầm và sớm dỡ rào trên đường

TPO - Ngày 27/2, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư hạ tầng TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã kiểm tra hiện trường thi công các ga ngầm dự án Metro Nhổn - ga Hà Nội. Ông Đông đã yêu cầu đẩy nhanh thi công đoạn metro ngầm và sớm dỡ rào trên đường.

Trong buổi kiểm tra, ông Nguyễn Trọng Đông và đoàn công tác đã đi kiểm tra tất cả 3 công trường ga ngầm của dự án đoạn Cầu Giấy – ga Hà Nội, gồm các ga S9 (Kim Mã), S11 (Văn Miếu), S12 (ga Hà Nội).

Báo cáo với đoàn công tác, Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội Nguyễn Cao Minh cho biết, dự án Metro Nhổn – Ga Hà Nội có tổng chiều dài 12,5km, trong đó 8,5km đi trên cao (đã đưa vào vận hành) và 4km đi ngầm; gồm 8 ga trên cao (S1–S8) và 4 ga ngầm (S9–S12). Tổng mức đầu tư là 34.826 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ODA của 4 nhà tài trợ và vốn đối ứng của thành phố; thời gian thực hiện từ năm 2009 đến năm 2027.

Ông Nguyễn Trọng Đông kiểm tra hiện trường thi công ga ngầm S12 đoạn trước ga Hà Nội.

Tại đoạn đi ngầm dài 4km, gồm 4 ga và 1 giếng thoát hiểm, hiện đang được đẩy nhanh thi công và tiến độ tổng thể đến nay đạt khoảng 76,3%, cơ bản đáp ứng kế hoạch. “Đến nay máy đào hầm TBM1 đã hoàn thành khoan hầm ngày 1/12/2025 và đang được tháo dỡ tại ga S12 – Trần Hưng Đạo. Máy TBM2 hiện thi công đoạn S11 – S12, dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2026. Tổng chiều dài hầm đã đào đạt hơn 90%, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn” – ông Minh báo cáo.

Theo ông Minh, song song với việc đẩy nhanh thi công, dự án đang tập trung thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về xử lý 5 “điểm nghẽn”, trong đó có ùn tắc giao thông. Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội đã phối hợp Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan rà soát, thu gọn diện tích rào chắn tại nhiều vị trí, vừa bảo đảm an toàn công trình, vừa giảm áp lực giao thông.

Qua kiểm tra thực địa việc thi công các ga ngầm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông ghi nhận nỗ lực của Ban Quản lý và các nhà thầu trong điều kiện thi công ngầm giữa khu vực nội đô đông dân cư, mặt bằng chật hẹp, hạ tầng kỹ thuật phức tạp nhưng vẫn bảo đảm tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và tổ chức giao thông.

Thi công “cuốn chiếu” xong đến đâu, dỡ rào đến đó

Ông Đông cho biết, thành phố Hà Nội đang tập trung xử lý 5 “điểm nghẽn” gồm: trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, úng ngập và an toàn thực phẩm. Do vậy, ông yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ theo phương thức cuốn chiếu; tổ chức thi công khoa học, hợp lý; tập trung nguồn lực, thi công cả ngày lẫn đêm để bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ, chất lượng.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: Chủ đầu tư và các nhà thầu, hoàn thiện các hạng mục thi công theo hướng cuốn chiếu, thi công xong đến đâu, dỡ rào đến đó, khẩn trương hoàn trả mặt bằng, giảm thiểu ùn tắc cục bộ xung quanh các công trường. Việc thu gọn rào chắn, mở rộng mặt đường không chỉ nhằm giải quyết trước mắt áp lực giao thông mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm với người dân khu vực dự án.

Bên trong một ga ngầm dự án metro Nhổn - ga Hà Nội đang thi công.

Ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu Ban Quản lý tập trung mọi nguồn lực, ưu tiên nhân lực chất lượng cao, tăng cường điều hành, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và tổ chức giao thông, không để phát sinh chậm trễ kéo dài.

Đồng thời, dự án cần tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân; bảo đảm quá trình thi công an toàn, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh của các hộ dân dọc tuyến.

Theo ông Đông, việc tăng tốc thi công đoạn ngầm tuyến Nhổn – Ga Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt trong lộ trình hoàn thiện tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Thủ đô. Khi toàn tuyến được đưa vào khai thác đồng bộ, dự án sẽ góp phần giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm, nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị, từng bước hiện thực hóa quy hoạch phát triển mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội.