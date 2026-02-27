Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn làm Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

TPO - Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Chiều 27/2, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trao quyết định cho ông Nguyễn Kim Sơn.



Tân Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Kim Sơn, sinh năm 1966, quê quán TP Hải Phòng, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV. Ông từng trải qua nhiều chức vụ công tác: Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội); Phó Giám đốc Thường trực rồi Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ tháng 4/2021, ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (đến tháng 2/2026).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trao quyết định cho ông Nguyễn Sỹ Hiệp.

Tân Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Sỹ Hiệp, sinh năm 1974, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Ông từng trải qua nhiều chức vụ công tác: Trợ lý Thủ tướng, Vụ trưởng Thư ký - Biên tập, Văn phòng Chính phủ; Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (từ tháng 9/2014 đến 2/2026).

Lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương chúc mừng 2 cán bộ vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng ban.



Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương hiện là ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.

