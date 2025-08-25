Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Ông Nguyễn Thanh Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM được Bộ Chính trị điều động giữ chức Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, thay cho ông Trần Lưu Quang.

Ông Nguyễn Thanh Nghị

Sáng 25/8, tại Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cho biết: Ông Nguyễn Thanh Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM được Bộ Chính trị điều động giữ chức Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, thay cho ông Trần Lưu Quang vừa được điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (bên phải) và ông Nguyễn Thanh Nghị đến dự hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị sáng 25/8. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Nguyễn Thanh Nghị, sinh năm 1976, quê Cà Mau. Ông có trình độ tiến sĩ Khoa học kỹ thuật xây dựng.

Ngày 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Thanh Nghị được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngày 25/1/2025, ông Nguyễn Thanh Nghị được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

#Bộ Chính trị #Ban Bí thư #công bố quyết định #Hội nghị #Trưởng ban Tổ chức Trung ương #Bí thư Thành ủy TPHCM #Ban Chính sách #chiến lược Trung ương

