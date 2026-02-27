Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bình Giang
TPO - Ngày 27/2, Bồ Đào Nha khai trương Đại sứ quán tại Hà Nội, nhân chuyến thăm chính thức của Bộ trưởng Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Paulo Rangel tới Việt Nam.

bo-dao-nha-1.png
Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha Paulo Rangel và Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khai trương Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Hà Nội. (Ảnh: Baoquocte)

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Joaquim Alberto de Sousa Moreira de Lemos nhấn mạnh, lễ khai trương không chỉ là nghi thức ngoại giao mà là khởi đầu cho một chương mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha.

Bộ trưởng Ngoại giao Paulo Rangel cho biết, quan hệ giữa hai dân tộc đã hình thành từ hơn 500 năm trước, với dấu ấn rõ nét của người Bồ Đào Nha trong các thế kỷ XVI và XVII. Việc khai trương Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Hà Nội và Đại sứ quán Việt Nam tại Lisbon là bước phát triển tự nhiên, tiếp nối truyền thống đó.

Ông nhấn mạnh, việc hai nước mở Đại sứ quán tại thể hiện quyết tâm tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương.

bo-dao-nha-2.png
Đại sứ Bồ Đào Nha đầu tiên tại Việt Nam Joaquim Alberto de Sousa Moreira de Lemos. (Ảnh: Baoquocte)

Phát biểu tại lễ khai trương, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh dấu mốc lịch sử trong quan hệ hai nước. Ngày 1/7/1975, chỉ 2 tháng sau khi Việt Nam thống nhất đất nước, Bồ Đào Nha đã thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Việt Nam, trở thành một trong những quốc gia Tây Âu đầu tiên đặt nền móng quan hệ với nước Việt Nam thống nhất.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng điểm lại lịch sử trong quan hệ song phương, từ khi các thương nhân Bồ Đào Nha cập bến Hội An hơn 500 năm trước, mở ra những trang đầu của giao thương và giao lưu văn hóa giữa hai dân tộc. Sự hiện diện của các giáo sĩ Bồ Đào Nha trong thế kỷ XVII đã để lại dấu ấn quan trọng trong quá trình hình thành chữ quốc ngữ - di sản văn hóa có ý nghĩa sâu sắc đối với đời sống tinh thần và trí tuệ của người Việt Nam.

Trên nền tảng lịch sử đó, quan hệ song phương tiếp tục ghi nhận những bước tiến mới, nổi bật là việc mỗi nước mở Đại sứ quán tại thủ đô của nhau. Đại sứ quán Việt Nam tại Lisbon được khai trương tháng 11/2025, Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Hà Nội bắt đầu hoạt động chính thức, tạo nên cầu nối quan trọng để thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và các tiềm năng khác.

Bình Giang
#Bồ Đào Nha #Đại sứ quán Bồ Đào Nha #Quan hệ Việt Nam - Bồ Đào Nha

