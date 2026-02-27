Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng, bạc giảm mạnh sau ngày Vía Thần tài

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (27/2), sau ngày Vía Thần tài, giá vàng trong nước giảm mạnh về mốc 184 triệu đồng/lượng. Giá bạc cũng giảm sâu 4 triệu đồng/kg.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt niêm yết giá vàng niêm yết giá vàng miếng SJC 181 - 184 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh theo vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 181 - 184 triệu đồng/lượng, giảm nửa triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 180,5 - 183,5 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng; vàng nhẫn Doji 180,9 - 183,9 triệu đồng/lượng…

tp-ny1.jpg
Giá vàng giảm mạnh bất chấp nhu cầu mua vàng cao ngày Vía Thần tài hôm qua (ảnh: Như Ý).

Giá vàng trong nước quay đầu giảm bất chấp số lượng khách mua cao ngày vía Thần tài hôm qua. Thậm chí, có thương hiệu còn bán số lượng nhẫn không giới hạn tổng số mua trong ngày. Người dân xếp hàng dài từ 6h sáng đến 23h để mua vàng lấy may đầu năm. Tuy nhiên, dù số lượng khách đông nhưng đa số người dân chọn vàng với giá trị nhỏ từ 0,1 - 1 chỉ.

Rạng sáng nay, trên thị trường vàng thế giới, giá vàng niêm yết ở mức 5.183 USD/ounce, giảm gần 21 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank và chưa kể thuế phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 164,1 triệu đồng/lượng.

tp-bac.jpg
Giá bạc giảm lên tới 4 triệu đồng/kg (ảnh: Đức Nguyễn).

Trong khi đó, giá bạc tại thị trường trong nước biến động khá mạnh, đặc biệt là bạc thỏi khi được các thương hiệu điều chỉnh giảm 4 triệu đồng/kg. Cụ thể, bạc thỏi Phú Quý niêm yết 3,2 - 3,3 triệu đồng/lượng, tương đương 88 triệu đồng/kg, giảm 4 triệu đồng/kg so với sáng qua.

Bạc Ancarat cũng giảm lên tới 4 triệu đồng/kg về mốc 88 triệu đồng/kg.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.051 đồng/USD. Giá USD Vietcombank niêm yết 25.850 - 26.260 đồng/USD.

Ngọc Mai
#vàng #bạc #giá vàng #giá bạc #thị trường vàng #thị trường bạc #Vía Thần tài

Xem thêm

Cùng chuyên mục